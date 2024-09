Gilberto Gil detalha conselho à Preta após diagnóstico de câncer: 'Ela entendeu'

Pai de Preta Gil, o cantor Gilberto Gil recordou o conselho marcante que deu após a filha retomar o tratamento contra o câncer

Recentemente, a cantora Preta Gil contou ao público que precisou retomar seu tratamento contra o câncer no intestino, descoberto em janeiro de 2023. A artista recebeu o novo diagnóstico em agosto deste ano, após realizar exames de rotina que detectaram a volta da doença em 4 lugares diferentes.

Durante participação no programa 'Conversa com Bial', Preta revelou que recebeu um conselho bastante marcante de seu pai, Gilberto Gil, enquanto estava hospitalizada. "Se estiver sendo muito difícil pra você e se for sua hora, aceite. Se estiver muito pesado pra você, vai, se deixa ir. É muito ruim viver com esse incômodo e lutando da forma que você tá lutando", declarou o cantor, na ocasião.

Agora, em entrevista ao site 'GQ Brasil', Gilberto Gil falou um pouco sobre o diálogo que teve com a filha. Adepto de filosofias orientais e africanas, o veterano acredita que 'tudo o que começa tem um fim'.

"Falei: 'Minha filha, essas situações não permitem uma tranquilidade absoluta, mas valha-se de tudo que puder do ponto de vista físico, psíquico e espiritual. Isso vai ajudá-la a seguir em frente, a ir aonde a vida a levar'. Ela entendeu, mas a gente sente medo, evita pensar nesse fluxo permanente do eterno para dentro de si", disse Gilberto ao veículo mencionado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gilberto Gil (@gilbertogil)

Vale lembrar que Preta Gil já revelou que o conselho do pai foi fundamental para ajudá-la a encontrar forças para se recuperar. Ela estava na UTI devido a uma infecção generalizada ocorrida após uma sessão de quimioterapia, enfrentando risco de morte.

"Aquilo virou uma chave na minha cabeça porque em nenhum momento ninguém tinha me dito que eu estava correndo risco de vida ainda. O pai trouxe a realidade e eu falei: ‘Não quero morrer, não. Não chegou a minha hora, não'. E funcionou muito", disse ela em participação no 'Conversa com Bial', em agosto deste ano.

"Foi ótimo ele ter dito isso para mim porque eu estava na merda, Pedro [Bial]. Eu tinha acabado de voltar da sepse, estava com risco oito de morte, ainda na UTI, minha pressão batia 23", completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GNT (@gnt)

Preta Gil abre o coração e revela que está apaixonada

A cantora Preta Gil abriu o coração e falou um pouco sobre sua vida pessoal. Em entrevista ao 'Fantástico', da TV Globo, exibido no domingo, 8, a artista comentou a respeito do momento delicado que vem enfrentando após retomar o tratamento contra o câncer.

Apesar da tensão em meio ao tratamento, a filha de Gilberto Gil ressaltou que não deixou de ter fé. Ao longo do bate-papo com Maju Coutinho, sem revelar muitos detalhes, Preta também contou que está apaixonada e bastante feliz com o novo romance; confira mais detalhes!