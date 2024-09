Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, exibido no domingo, 8, a cantora Preta Gil desabafou sobre sua nova batalha contra o câncer

Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, exibido no domingo, 8, a cantora Preta Gil desabafou sobre sua nova batalha contra o câncer. Diagnosticada com a doença em quatro lugares diferentes, ela contou como descobriu o diagnóstico.

Preta Gil voltou a lutar contra a doença no final de agosto deste ano, quando descobriu por meio de uma bateria de exames que o câncer havia retornado em 4 lugares diferentes, sendo dois linfonodos, uma metástase que fica no peritônio e uma lesão na ureter.

"Eu estava assim, desencanada, feliz. Fui para o hospital fazer o check-up tranquila e aí, de repente, vem uma surpresa nada agradável como essa no exame de rotina. Agora com a presença de quatro focos de tumor no meu organismo", detalhou.

Assim como fez no ano passado, a filha de Gilberto Gil veio a público falar da doença. "Eu faço questão de falar abertamente, justamente com essa intenção assim, de que as pessoas não se envergonhem, que elas peçam ajuda, que elas se cerquem de pessoas que as amam, porque cada um reage de uma maneira, mas isso é muito importante: rede de apoio".

Conversa com Gilberto Gil

Durante o papo, a artista falou sobre o papel dos pais nessa fase. “O meu pai é um ser humano evoluído, ele tem uma relação com a finitude diferente de nós. Uma conversa que eu tive com ele na UTI, quando eu tive a septicemia no ano passado, e ele viu que eu estava lutando pela minha sobrevivência, ele sentiu isso e me deu um conselho assim: se estivesse pesado para mim, naquele momento, e que eu não quisesse mais, que eu fosse".

E completou: "Foi de uma coragem... é uma prova de amor você dizer para um filho, se você não estiver aguentando, vá, né? E aquilo bateu em mim como um sopro de vida. E eu falei: não, não quero, não é a minha hora”.

Preta Gil contou também que está apaixonada e bastante feliz com o novo romance. Leia mais!