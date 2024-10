Preta Gil relata sintoma em meio a tratamento contra o câncer: 'Existe'

A cantora Preta Gil iniciou um novo ciclo de quimioterapia e detalhou o sintoma que vem sentindo ao longo das sessões do tratamento

A cantora Preta Gil contou ao público que iniciou um novo ciclo de quimioterapia nesta segunda-feira, 7, em um hospital em São Paulo. A artista retomou o tratamento contra o câncer em agosto deste ano, após exames de rotina indicarem a volta do tumor em quatro locais distintos do corpo.

Por meio de seus stories no Instagram, Preta revelou que 'descobriu' um novo sintoma do tratamento somente no quarto ciclo. De acordo com a famosa, alguns enjoos antes de receber a medicação foram observados desde a primeira sessão, mas somente agora ela entendeu que se trata de um indício pré-ciclo.

Acompanhada de sua médica, ela explicou melhor o sintoma: "Vou fazer meu quarto ciclo. Vim falar para vocês uma coisa que aconteceu comigo e achei curiosa. A Doutora Bia está aqui e falava para mim nos outros ciclos, quando eu chegava aqui e ficava muito enjoada: 'Será que você não tem náusea antecipatória?'", iniciou Preta Gil.

"Eu falava: 'Não, eu chego aqui ótima e só fico enjoada quando o medicamento entra'. Corta para hoje, eu tentando comer no café da manhã, enjoada. Cheguei aqui enjoada e minha ficha caiu. Comentei: Estou com náusea antecipatória e isso existe de verdade. Já cheguei aqui enjoada, a cabeça da gente comanda tudo", completou a artista.

Vale lembrar que, durante o terceiro ciclo de quimioterapia, Preta Gil realizou a sessão diretamente de sua casa com uma bomba portátil. Até então, ela só havia feito o tratamento no hospital, onde permanecia internada por alguns dias até o fim da medicação.

Preta Gil inicia novo ciclo de quimioterapia - Reprodução/Instagram

Em tratamento contra o câncer, Preta Gil celebra retorno à TV

A cantora Preta Gil está de volta ao trabalho! Na noite da última quinta-feira, 3, a artista, que está em tratamento contra o câncer, usou as redes sociais para celebrar seu retorno presencial ao programa 'TVZ', exibido no Multishow, ao lado de Gominho.

Desde que retomou a luta contra a doença, em agosto deste ano, Preta passou a apresentar a atração musical com o amigo de forma remota. Agora, após realizar algumas sessões de quimioterapia, ela pôde finalmente voltar aos estúdios.

Por meio de seus stories no Instagram, a cantora comemorou a novidade e explicou que já estava se sentindo melhor depois de alguns dias de cansaço devido a medicação; confira detalhes!