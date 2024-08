Preta Gil fala sobre queda de cabelo em meio a tratamento contra câncer

A cantora Preta Gil está novamente em tratamento oncológico. Após receber alta, ela abriu uma caixinha de perguntas e falou sobre queda de cabelo

A cantora Preta Gil está novamente em tratamento oncológico e tem atualizado seus fãs sobre seu estado e saúde. Após receber alta médica na última segunda-feira, 26, e concluir o primeiro ciclo da quimioterapia, a cantora abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para interagir com seus seguidores.

E um internauta perguntou como foi sua experiência com o uso da touca de resfriamento para reduzir a queda de cabelo. "Esse é um assunto que tem que conversar com seu médico. A touca funciona dependendo da quimioterapia que você vai fazer. Eu não perdi cabelo em tufos, na primeira, perdi no volume, tem gente que se adapta a touca, tem gente que não. Mas perda de cabelo no meio do processo todo é o de menos, de verdade. Se tiver que cair vai cair, você vai dar seu jeito, vai colocar seus lenços maravilhosos, peruca. Eu coloquei aplique depois que tirei que disfarçou bastante a queda", disse ela.

Ela também disse que o estado emocional ajuda bastante no tratamento. "Existem medicamentos diferentes que vou tomar. Mais o mais importante é meu estado emocional e físico que hoje é muito melhor que ano passado. Espero enfrentar esses 6 ciclos de quimioterapia com mais disposição. Não parar de me exercitar, me alimentar bem e a cabeça ficar boa", detalhou.

Como é o tratamento de Preta Gil contra o câncer?

Nesta terça-feira, 27, o Jornal O Globo trouxe uma reportagem com detalhes sobre o tratamento. Preta está fazendo um tratamento com os medicamentos bevacizumabe e fluorucacila, que fazem parte de um protocolo chamado de terapia alvo para inibir o crescimento do tumor e matar as células doentes.

A previsão é que ela faça sessões de quimioterapia em intervalos de 12 dias, sendo que ela deverá ficar no hospital por quatro horas para receber a medicação e ir para casa com uma bombinha para seguir com o tratamento em casa. A quimioterapia deverá durar três meses.