Menina do meme Xou da Xuxa é encontrada e surge no Domingão com Huck

Após vídeo de menina falando ‘Que Xou da Xuxa é esse?’ viralizar, Lívia Andrade revela encontro com a mulher que apareceu no vídeo durante a infância

Ela cresceu! A menina que virou assunto na internet nesta semana por causa do vídeo perguntando‘Que Xou da Xuxa é esse?’ cresceu e foi localizada para mostrar como está hoje em dia. Nas redes sociais, a apresentadora Livia Andrade contou que a mulher participou do programa Domingão com Huck, da Globo, que foi gravado nesta semana.

A mulher em questão é a professora Patrícia Veloso. Ela foi surpreendida com a repercussão do vídeo gravado em sua infância e agora é famosa. Tanto que está acumulando vários seguidores nas redes sociais.

Em um vídeo no Instagram, Lívia Andrade se divertiu ao encontrar Patrícia. "Que sou da Xuxa é esse? é ela, encontrei com ela! Aquela criança habita esse ser. E é igualzinha, claro que ela tinha que ser o quê? Geminiana. Sim, vocês acertaram, porque a gente é desse modelo”, afirmou.

O vídeo que virou meme foi exibido no documentário Pra Sempre Paquita, do Globoplay, que conta a história das Paquitas de Xuxa Meneghel.

Vídeo era inédito

O documentário Pra Sempre Paquitas, disponível no Globoplay, revisita a trajetória das assistentes de palco de Xuxa e trouxe um vídeo de uma fã mirim. O depoimento da pequena, que expressa sua indignação por não ter conseguido participar do Xou da Xuxa, da TV Globo, em 1988, viralizou nas redes sociais. E Paulo Mario Martins, roteirista do projeto, falou sobre o assunto em entrevista ao jornal O Globo.

Segundo ele, a entrevista não foi exibida na época. "Este material não chegou a ir ao ar. Era uma fita bruta. Por isso ninguém tinha recordação. O repórter estava fazendo "o povo fala". Então, nem tem identificação da menina na imagem. Era o aniversário de dois anos do programa da Xuxa, ao vivo. Tinha muita gente na porta tentando entrar e se formou uma fila imensa. Colocaram uma televisão do lado de fora, na calçada, para as pessoas conseguirem assistir da rua", detalhou.

E continuou: "A Globo fez isso. Há um momento em que a Xuxa sai do Teatro Fênix (na Zona Sul do Rio, onde era feito programa) e sobe nas costas de um segurança para falar com os fãs. A reportagem sobre isso foi exibida, mas a menina só está vindo ao mundo agora".