Saiba como seguir de forma adequada a dieta do veganismo defendida por Xuxa

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica nutróloga Cibele Spinelli explica os cuidados essenciais para evitar deficiências nutricionais em dietas veganas

Recentemente, a apresentadora Xuxa Meneghel (61) defendeu novamente o veganismo e sugeriu que os pais expliquem para seus filhos a origem da carne que eles consomem. O apelo de Xuxa reflete uma crescente conscientização sobre os impactos do consumo de carne no meio ambiente e na saúde, além do movimento em direção a dietas baseadas em vegetais.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica nutróloga Cibele Spinelli garante que é possível viver de forma saudável sem consumir carne, mas é importante estar atento a algumas substituições e cuidados, especialmente no caso de crianças.

“A criança já não tem uma oferta adequada de proteína animal, então, se os pais optarem pelo veganismo, é essencial que haja um cuidado redobrado em fornecer um aporte maior de proteínas vegetais. É fundamental priorizar alimentos como feijão, grão-de-bico, lentilha, ervilha, tofu, quinoa e edamame para suprir essa necessidade. Além disso, incluir oleaginosas como castanhas, nozes e amêndoas, bem como sementes como chia e linhaça, também pode ajudar a complementar a ingestão proteica”, orienta Cibele.

Ela ressalta que o consumo elevado de proteína animal está relacionado a questões ambientais significativas. “Precisamos ter consciência sobre o impacto do consumo exagerado de carne e outros produtos de origem animal, tanto na nossa saúde quanto no meio ambiente. Reduzir o consumo e buscar alternativas sustentáveis, como proteínas vegetais, é uma ação positiva para o nosso planeta e para a qualidade de vida”, destaca a médica.

Além da importância de escolher adequadamente as fontes de proteína vegetal, Cibele reforça que a deficiência proteica, especialmente em crianças em fase de crescimento, pode acarretar sérios problemas. “Uma oferta inadequada de proteína pode levar ao atraso no desenvolvimento e no crescimento dessas crianças. Não se trata apenas de retirar a carne do cardápio, mas sim de buscar fontes alternativas de proteína vegetal que garantam um desenvolvimento saudável. O crescimento da criança precisa ser constantemente monitorado para garantir que os nutrientes necessários estejam sendo supridos”, diz.

Além das proteínas, ela também destaca o risco de deficiências em vitaminas e minerais, como ferro, zinco, vitamina B12 e ômega-3. “A deficiência de vitamina B12 é comum entre veganos, já que essa vitamina é encontrada em alimentos de origem animal. Portanto, é fundamental buscar suplementação e monitorar os níveis através de exames periódicos”, alerta a médica.

No caso das crianças, a atenção deve ser redobrada. “Elas estão em fase de crescimento e desenvolvimento, e a falta de nutrientes essenciais pode prejudicar sua saúde a longo prazo. Por isso, os pais devem garantir que a alimentação seja variada, rica em nutrientes, e que haja acompanhamento regular de um nutricionista e nutrólogo infantil. Esse acompanhamento é fundamental para orientar sobre suplementações e monitorar o crescimento e desenvolvimento da criança, evitando deficiências que possam comprometer a saúde futura”, conclui Cibele.