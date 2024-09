Silvio Santos: Teleton deste ano terá homenagem ao legado do apresentador

A 27ª edição do Teleton fará uma homenagem especial ao grande legado de Silvio Santos; apresentador foi responsável por iniciar projeto

A 27ª edição do Teleton, marcada para acontecer nos dias 8 e 9 de novembro, promete emocionar o público. Isso porque o evento fará uma bela homenagem ao legado do apresentador Silvio Santos, que faleceu em agosto deste ano.

Em parceria com Hebe Camargo (1929-2012), Silvio foi responsável por iniciar o projeto em 1988, exibido anualmente no SBT. Durante uma coletiva de imprensa realizada na última quarta-feira, 18, Edson Brito, superintendente de Marketing e Relações Institucionais da AACD, falou sobre a importância do comunicador para o grande sucesso da campanha solidária.

"O Teleton se transformou no que é hoje por conta do legado dele. Foram mais de 15 milhões de atendimentos e 10 unidades construídas, graças à visão e dedicação de Silvio Santos", declarou ele.

Este ano, a edição do Teleton contará com o tema 'Solidariedade' e contará com a participação de grandes artistas como Fátima Bernardes, Joelma, Tom Cavalcante e Gkay, além dos padrinhos Eliana, Virginia Fonseca, Maisa Silva, Daniel e Celso Portiolli.

Silvio Santos faleceu aos 93 anos em 17 de agosto, em decorrência da broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1).

Silvio Santos se emocionou ao revelar história do Teleton

Diversos momentos marcantes do apresentador Silvio Santos, falecido em agosto deste ano, têm sido resgatados por internautas como forma de homenagear o grande ícone da TV brasileira. Um registro especial, no entanto, acabou se destacando entre as várias memórias deixadas pelo comunicador.

No site X, antigo Twitter, admiradores de Silvio Santos passaram a compartilhar um vídeo onde o veterano fala um pouco sobre o início do Teleton, em prol da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), exibido anualmente no SBT desde 1998. Bastante emocionado, o apresentador revelou ao público como surgiu a ideia do evento beneficente.

De acordo com o comunicador, Silvia Abravanel, uma de suas filhas, foi quem sugeriu tudo. Para quem não sabe, a herdeira da apresentadora, Luana, foi diagnosticada com galactosemia, condição causada pela falta de uma enzima responsável por metabolizar um tipo de açúcar que compõe a lactose; confira mais detalhes!