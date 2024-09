Projota já passou noite em casa após assalto, revela equipe

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Projota afirma que o cantor está bem após ter sido feito refém durante assalto em sua casa

Projota (38) sofreu um assalto em sua casa na madrugada desta terça-feira, 17, e foi feito de refém por quatro criminosos armados. Procurada pela CARAS Brasil, a equipe do rapper deu mais detalhes sobre seu estado e afirmou que o músico já passou a noite em sua residência.

Segundo a equipe do artista, a polícia já investiga o assalto a casa de Projota, localizada em Cotia, cidade da região metropolitana de São Paulo . Além disso, ele e os filhos, que dormiam no quarto enquanto o assalto acontecia, estão bem.

Na quarta-feira, 18, o rapper usou seu perfil do Instagram para explicar o que aconteceu. "Homens invadiram a minha casa, me amarraram e assaltaram a minha residência. Eu estava com meus filhos, o que deixou tudo mais pesado […] todos sabem como sou apegado a eles."

"No primeiro momento, o medo total era de eles fazerem algum mal pros meus filhos. Eu disse 'por favor, deixa eles lá. Eles estão dormindo'", continuou. "Eles [os bandidos] me disseram que não queriam fazer mal nem pra mim e nem pros meus filhos, e eu entendi que não era a intenção deles."

"Comecei a ficar com medo porque como eles estavam procurando ouro, joias, dinheiro vivo, coisa que eu nunca tive em casa. Tive medo de eles usarem meus filhos pra arrancar alguma informação. Não sei quanto tempo durou, fiquei ali amarrado por um bom tempo."

"Eles reviraram a casa toda procurando um cofre que não existe. Acessaram as minhas contas. Perdi uma grana. Perante o perigo da vida dos meus filhos, pensei: 'só leva mano'", concluiu. De acordo com informações da Polícia Civil, compartilhadas pela CNN, os suspeitos fugiram com o carro do artista, um Subaru WRX 2.0, localizado na manhã do mesmo dia na Estrada da Capuava, em Cotia.

Ex-mulher do rapper, Tâmara Contro, conhecida como Tamy Contro, usou as redes sociais para tranquilizar o público a respeito da situação dos filhos, Marieva (4) e Otto (1). "Eles estão muito bem, graças a Deus estão ótimos. Eles ficaram fechados no quartinho deles, então tudo o que aconteceu com o pai, não presenciaram."

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE PROJOTA NAS REDES SOCIAIS: