Luciano Szafir revelou sentir dor o dia inteiro por doença degenerativa; saiba sintomas

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico reumatologista Fabio Jennings explica os principais sintomas da artrose, doença que Luciano Szafir enfrentou

Luciano Szafir (55) sofreu com alguns problemas de saúde nos últimos anos. Em 2022, ele afirmou, em entrevista ao jornal O Globo, que sentia dor o dia inteiro pelas complicações de uma artrose acelerada pela Covid-19.

De acordo com o médico reumatologista Fabio Jennings, a dor é um dos principais sintomas da condição. À época, Luciano Szafir disse que sentia dor para caminhar, agachar e até para dormir . "Já me acostumei a sentir dor, mas ninguém merece isso."

Em entrevista à CARAS Brasil o especialista acrescenta que, além da dor, ainda há outro sintoma bastante comum. "A osteoartrite (antigamente conhecida como artrose) apresenta como principais sintomas a dor e limitação de movimento na articulação afetada."

Leia também: Especialista alerta possíveis complicações de lesão sofrida por Neymar

"Inicialmente a dor aparece durante os movimentos e, com a progressão da doença, a dor passa a ser contínua, piorando muito com os movimentos levando a uma limitação importante da funcionalidade da articulação. A pessoa afetada pode ficar incapacitada para realizar atividades de vida diária, como higiene pessoal e o ato de vestir-se", alerta o médico.

O QUE É OSTEOARTRITE, CONHECIDA COMO ARTROSE?

A osteoartrite, conhecida também como artrose, é o desgaste da cartilagem que reveste as articulações, muitas vezes chamadas de juntas. A doença é degenerativa e é considerada natural, como parte do envelhecimento do organismo.

Neste ano, a atriz Paula Burlamaqui (57) também falou sobre a artrose no quadril. Assim como Luciano Szafir, ela também precisou realizar uma cirurgia. "Tive um desgaste no meu quadril... Eu fiquei tentando fazer fisioterapia, pegar leve, não sei o quê, mas... Agora é aquele momento daquela camisola linda que você bota para operar", disse em um vídeo no Instagram.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE LUCIANO SZAFIR NO INSTAGRAM: