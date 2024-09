Lore Improta relembra salário como bailarina do Faustão: 'Não me sustentava'

Ex-bailarina do Faustão, Lore Improta recordou o início da carreira e comentou sobre o cachê que recebia no programa da Globo

A dançarina e influenciadora Lore Improta relembrou a época em que integrou o time de bailarinas do programa Domingão do Faustão, da TV Globo. Em entrevista à 'CNN Brasil', a famosa revelou que o cachê recebido por seu trabalho na atração não era alto.

Lore iniciou a carreira na internet, mas não conseguiu renda logo de início. Aos 22 anos, ela ganhou destaque na mídia ao vencer um concurso que a elegeu como uma das bailarinas do programa dominical da Globo e passou a residir em São Paulo.

Nascida em Salvador, na Bahia, ela contou que o valor do salário não era suficiente para conseguir sobreviver na capital. "Eu comecei a surfar nessa onda da internet, mas não ganhava dinheiro. Logo em seguida teve o concurso do Faustão, ganhei, fui crescendo o número de seguidores, [só que] o salário do Fausto não me sustentava em São Paulo, precisava buscar outra maneira de ganhar dinheiro", declarou ela em entrevista.

Ao longo do bate-papo, Lore Improta revelou que não era a única bailarina do time que enfrentava dificuldades. Tudo mudou quando a esposa do cantor Léo Santana finalmente começou a complementar a renda com alguns trabalhos nas redes sociais, uma vez que já possuía um número considerável de seguidores.

"Comecei a cobrar R$ 50 para fazer um post, às vezes fazia parceria e ganhava roupa porque eu não tinha uma vida estável financeiramente falando. Estava passando por uma época muito difícil com a minha família, morei em São Paulo de favor, não tinha dinheiro para me manter aqui", recordou a dançarina.

Em seguida, a companheira de Léo Santana explicou que conseguiu se manter na capital devido aos trabalhos complementares fora do balé do Faustão. "Comecei a fazer uma grana na internet, saí do Fit [Dance], criei o show da Lore, e ali, comecei a ter equilíbrio financeiro maior. Ganhava R$ 1.500, R$ 2.000 por show, juntava com meu cachê do Fausto, e aí consegui pagar o aluguel em São Paulo", relatou ela.

Lore Improta relembra términos com Léo Santana

Atualmente, a dançarina e cantora Lore Improta (31) vive um casamento feliz com o cantor Léo Santana (36), mas nem sempre foi assim. O casal já passou por diversos altos e baixos durante o relacionamento, inclusive, com alguns términos. A artista relembrou esse período de sua vida durante entrevista à CNN Brasil, com a jornalista Mari Palma.

Entre algumas idas e vindas, Lore e Léo Santana se casaram em 2021, com uma cerimônia íntima na Bahia. O casal está junto há oito anos, mas durante três enfrentaram momentos de término. Durante a entrevista, ela contou que esse período foi difícil, mas favoreceu a relação deles; confira mais detalhes!