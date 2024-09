Rafa Kalimann cambaleou nas críticas, mas honrou DRT e entregou evolução

Apesar da enxurrada de críticas ao longo da trama, Rafa Kalimann driblou obstáculos e amadureceu sua atuação como a vilã Jéssica de Família é Tudo

Daniel Ortiz (52), autor de Família é Tudo, mostrou desde o início que acreditava no potencial de Rafa Kalimann (31). Não era de hoje que a ex-BBB lutava para conquistar seu registro, obtido definitivamente em 2023. De lá até os momentos decisivos de Jéssica, sua personagem na novela das sete da Globo, levados ao ar nesta semana, ela cambaleou nas críticas, mas honrou seu DRT e entregou evolução.

Nestes últimos capítulos da novela das sete da Globo, a personagem da influenciadora digital finalmente teve o aguardado embate com a mocinha Electra Mancini (Juliana Paiva) depois de passar a novela toda praticando maldades por pura inveja.

A cena envolveu luta corporal, diálogos fortes e expressões que deram tom de cinema para a trama dirigida por Fred Mayrink. Rafa entregou evolução e mais um pouco! A atriz pisou nos haters que a perseguem desde o conturbado comando do Casa Kalimann (2021) e deu o tom necessário para encarar o trabalho do novelista reconhecido por sucessos de audiência na faixa como Haja Coração (2016) e Salve-se Quem Puder (2020).

A ex-BBB imprimiu verdade em todos os passos da Jéssica no capítulo considerado o mais importante para a personagem e convenceu. Após passar por uma intensa tortura que envolveu ameaças, caco de vidro na sapatilha, escândalo na TV e até cartas misteriosas, a ricaça finalmente descobriu que sua maior rival estava por trás de tudo.

O encontro aconteceu num galpão abandonado e foi armado por Electra com o apoio de Murilo (Henrique Barreira) e Luca (Jayme Matarazzo). As duas tiraram sangue uma da outra e travaram uma luta de tirar o fôlego.

"Você ainda não percebeu, né? Como você é ingênua? Tão boazinha, quase uma santa. Foi isso o que eu ouvi de você a nossa infância inteira. 'Electra é isso, Electra é aquilo'. Que raiva! Eu aposto que você fez isso para me anular. Você sempre quis chamar a atenção de todo mundo só para eu ficar na sua sombra", disparou a personagem de Kalimann.

"Era na dança do colégio... todos os meninos te paqueravam, os nossos professores... 'Olha esse trabalho da Electra, quanta dedicação, como ela é boa!'. E eu, Electra? Ninguém me via, eu era invisível porque você me fez invisível. Eu prometi pra mim mesma que sso não ia continuar, que essa felicidade irritante ia acabar. E eu consegui. A Electra, bonita e sorridente, virou uma criminosa. Você conheceu a dor da cadeia, você conhece a dor que eu senti por causa de você a nossa vida inteira", confessou a herdeira.

OPORTUNIDADE COMO COMBUSTÍVEL

Com texto na ponta da língua e uma interpretação afiada, Rafa mostrou que a oportunidade dada por Ortiz para a sua estreia nas novelas não foi em vão. A atriz aproveitou cada instante e esfregou sua DRT nos haters que certamente serviram de combustível para sua evolução (não que isso seja um elogio ou incentivo para os ataques. Não é!).

No início da novela, entretanto, Rafa deixou transparecer um pouco mais que vivia uma fase de construção em busca de consolidar sua atuação. Em alguns momentos, era notória uma exposição da necessidade de determinados ajustes para imprimir o tom necessário à personagem, que exigia uma carga bastante elevada de segurança por sua força como uma das tramas relativamente principais - Jéssica nunca foi coadjuvante e esse mé o X da questão - tão importante como a Jéssica. As críticas do público e da imprensa especializada logo caíram em cima, além de reivindicações da categoria artística.

Com o desenrolar da trama, a coisa acalmou do lado de cá enquanto nos Estúdios Globo quem conviveu garante que o esforço resultou em lição de casa completa. Isso sem falar do acolhimento e carinho de fãs e defensores nas redes sociais diante de "pedradas" gratuitas. Em meio a tudo isso, Família é Tudo acabou se tornando uma escola com aulas práticas para a ex-BBB caminhar para mais um desafio na dramaturgia brasileira.

O caso de Rafa, inclusive, ganhou comparações com o vivido por Grazi Massafera (42), que assim como ela participou do Big Brother Brasil, foi criticada pelo público e pela categoria, mas passou borracha e mostrou potência chegando a ter uma indicação ao Emmy Internacional na categoria de Melhor Atriz em 2016 por sua brilhante atuação em Verdades Secretas (2015).

A CARAS Brasil tentou, por diversas vezes,desde o meio da trama falar com Rafa Kallimann sobre a evolução de sua atuação na novela das sete, mas nunca conseguiu.

VEJA ATUAÇÃO DE RAFA KALIMANN: