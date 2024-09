Ex-BBB Thelma faz alerta após diagnóstico de câncer raro da mãe: 'Talvez fosse tarde'

Médica, Thelma Assis ressaltou a importância de realizar exames preventivos; mãe da ex-BBB descobriu câncer em janeiro deste ano

Recentemente, a ex-BBB e médica Thelma Assis dividiu com o público um momento delicado na saúde da mãe, Yara. Em junho deste ano, ela contou que a matriarca foi diagnosticada com um câncer raro de timo, uma glândula na frente do coração.

Desde a descoberta do tumor, Thelma reforça o quanto é importante realizar exames de rotina. De acordo com a profissional de saúde, foi exatamente dessa forma que dona Yara soube da doença, em janeiro deste ano.

Em entrevista à 'Quem', a campeã do BBB 20 ressaltou que a mãe foi salva pela medicina preventiva. "O caso da minha mãe foi um verdadeiro livramento. Porque se ela demorasse mais um pouquinho para a diagnosticar, talvez fosse tarde demais", disse Thelma Assis.

Ao longo do bate-papo, a médica falou novamente sobre a importância de passar por avaliações de rotina. "A medicina preventiva é algo que tem que fazer parte do hábito de vida das pessoas. Você tem que colocar na sua agenda, nos seus objetivos... Dá uma olhada com cuidado na sua saúde", aconselhou ela.

Na sequência, Thelminha explicou que o paciente não deve desanimar caso não se identifique com um primeiro médico. "Eu estou falando sobre você, sobre a sua saúde. Não se sentiu seguro? Passe em outro, pede uma segunda opinião. Só você vai poder ter esse cuidado 'master', né? Os profissionais de saúde estão ali como ferramentas para poder ajudar", disse.

E completou: "Eu, como médica, também sou e tento ser essa ferramenta, esse instrumento na minha família e comigo também, com o meu corpo. É o mínimo de respeito que a gente pode dar para nós mesmos, nossa saúde é tudo e com ela a gente vai longe".

Thelma Assis faz desabafo após descoberta de câncer da mãe

Após um período longe das redes sociais, Thelma Assis reapareceu em um vídeo no Instagram. Em junho deste ano, a médica contou que sua mãe, dona Yara, descobriu um tumor raro perto do coração após realizar exames de rotina em janeiro. Com isso, ela precisou passar por uma cirurgia e, felizmente, foi tudo bem.

"Estou uns dias, talvez semanas sumida daqui. E resolvi fazer esse vídeo para contar o motivo. Sempre falo aqui sobre a importância do autocuidado e faz parte do autocuidado aquele check-up anual orientado por um profissional de saúde que vai te dizer quais os melhores exames de acordo com a sua idade, histórico familiar e pessoal. Tento colocar isso em prática tanto comigo, como com a minha família", iniciou.

"No começo deste ano, em janeiro, fazendo um exame de rotina, a minha mãe foi fazer um exame de imagem para poder visualizar se estava tudo bem com o coração dela. Na medicina, às vezes acontece isso. A gente vai procurar uma coisa e acaba encontrando outra. E, aí, a gente descobriu que o coração dela estava ok, mas que ela tinha um tumor exatamente no meio do peito, na frente do coração, um tumor do tamanho de um limão", relatou, que disse que o tumor foi originado em um órgão chamado timo; confira mais detalhes!