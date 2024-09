Wanessa Camargo surpreende ao revelar detalhes da intimidade: ‘Outra personagem’

Wanessa Camargo viraliza nas redes sociais ao revelar detalhes de sua vida íntima com o namorado, Dado Dolabella

Nos últimos dias, Wanessa Camargo surpreendeu ao revelar detalhes íntimos de sua vida com o namorado, Dado Dolabella. Em entrevista ao programa ‘De Lado com a Loba’, comandado por Fernanda Bande durante o Rock in Rio, a cantora viralizou nas redes sociais ao compartilhar suas experiências na hora da intimidade.

Durante a entrevista, Wanessa não fugiu às perguntas sobre sua vida sexual feitas pela antiga colega de confinamento. Embora tenha um “jeitinho meigo”, ela revelou que “incorpora” outra personagem: "Acredite, sou uma outra personagem neste momento”, ela afirmou considerar a intimidade um dos aspectos mais importantes de seu namoro.

“Não tem que ser todo dia, mas tem que ter qualidade. Amor, respeito e intimidade. Tão ruim quando o casal se acomoda. Acho tão importante o beijo de língua, babado”, Wanessa afirmou que, de 0 a 10, a importância do sexo é no nível mais elevado em seu relacionamento e deu o que falar com as respostas ousadas ao viralizar nas redes sociais.

Em seguida, a cantora também destacou que “tamanho não é documento”: "É importante preencher espaços vazios. Mas, pensando por outro lado, sou pequenininha e consigo fazer coisas que muita gente enorme não faz. Dá para subir nos banquinhos”, Wanessa se divertiu durante a conversa descontraída com Fernanda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @multishow

Vale destacar que, durante sua participação no Big Brother Brasil 24, Wanessa Camargo também revelou detalhes de uma experiência íntima com Dado Dolabella: "Eu fiz com ela uma uma vivência de tantra num festival na Chapada dos Veadeiros. Foi lá que fizeram a primeira imagem de mim e do Dado junto”, a cantora explicou.

Wanessa ainda encorajou suas colegas de confinamento a vivenciarem a experiência com seus parceiros quando deixarem o confinamento do reality global: “É muito mais que s*xo, é sobre você se conhecer, tirar essa vergonha, essas barreiras que você tem às vezes. Vai te destravar”, a artista se aprofundou em detalhes da prática e contou que chegou a chorar.

Wanessa relembra término com Dado Dolabella:

Wanessa Camargo abriu o coração ao falar sobre sua participação no BBB 24, da TV Globo. Em entrevista à Fernanda Bande, sua ex-colega de reality show, a artista recordou a eliminação conturbada do programa e o 'término relâmpago' com o namorado, Dado Dolabella, e contou o motivo por trás do afastamento, que durou duas semanas.