Rock in Rio anuncia leilão solidário com objetos autografados por grandes artistas

Rock in Rio vai realizar o leilão Fans For Change em prol de um mundo melhor e vai doar o valor para duas ONGs

A produção do Rock in Rio anunciou o retorno do leilão Fans For Change, no qual são leiloados diversos itens assinados por artistas que fizeram parte do line-up do festival de música. Neste ano, o valor arrecadado será doado para duas ONGs: Ação da Cidadania, de combate à fome no Brasil, e a Gerando Falcões, que reduz a pobreza nas periferias do país.

No primeiro final de semana, alguns dos artistas que autografaram objetos foram: Imagine Dragons, Avenged Sevenfold, 21 Savage, Zara Larsson, Journey, Deep Purple, OneRepublic, Evanescence, Ludmilla e NX Zero. Entre os objetos estão guitarras, baixos, baquetas, figurinos de shows e anéis.

“No Rock in Rio, acreditamos no poder de mobilização que o festival tem para promover mudanças positivas. Por isso, buscamos plantar uma semente de conscientização na mente das pessoas, convidando todos a repensarem suas escolhas e a abraçarem um estilo de vida mais responsável com o meio ambiente. Engajar os fãs em nossos projetos sociais é uma forma poderosa de ampliar essa mensagem, reunindo a energia coletiva para chamar a atenção para temas que realmente importam para o futuro do planeta. O nosso leilão de guitarras, uma tradição que começamos em 2015 e que se tornou parte das várias ações do festival, reforça o compromisso do festival de transformar o mundo em um lugar melhor.” comenta Roberta Medina, vice-presidente executiva da Rock World, empresa que criou, organiza e produz o Rock in Rio e o The Town.

Os lances nos produtos podem ser dados por meio do site: https://playforacause.com.br/campanha/fans-for-change.

O segundo final de semana do Rock in Rio 2024 acontece entre 19 e 22 de setembro.