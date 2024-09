Como a Covid-19 influenciou no diagnóstico de Luciano Szafir? Entenda

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico reumatologista Fabio Jennings explica se a Covid-19 influenciou no quadro de Luciano Szafir

Luciano Szafir (55) é uma das celebridades que enfrentou a osteoartrite, popularmente conhecida como artrose. O diagnóstico do ator veio após ele superar o tratamento contra a Covid-19, doença que teria influenciado no quadro que o levou a cirurgia.

De acordo com o médico reumatologista Fabio Jennings, a Covid-19 não tem relação direta com a osteoartrite. No entanto, em casos graves, como o de Luciano Szafir, o tratamento com medicamentos pesados podem ter complicações nos ossos.

"Nos casos graves de Covid-19, são usadas doses altas de corticosteroides para tratar a inflamação decorrente da infecção. Esses medicamentos em doses altas e prolongadas podem causar 'infartos' no osso (osteonecrose) , sendo o quadril uma articulação frequentemente afetada. Como consequência do infarto óssea, aparece a osteoartrite secundária."

O ator chegou a revelar que sentia dor o dia inteiro e, em 2022, se submeteu a uma artroplastia total. Em 2023, ele colocou uma prótese no quadril e celebrou o fim de seu tratamento. O especialista explica que, após a intervenção cirúrgica, os pacientes precisam de acompanhamento médico, porém voltam a rotina normal com rapidez.

"Há um período de reabilitação e fisioterapia enquanto os tecidos cicatrizam e a dor melhora. O objetivo da cirurgia é devolver ao paciente qualidade de vida pela melhora da dor e da capacidade funcional. Então, o objetivo do procedimento é fazer com que o paciente volte a sua rotina o mais próximo do habitual."

Jennings diz que há algumas medidas recomendadas logo após a cirurgia. "Que evite alguns movimentos mais extremos com o quadril operado, como cruzar as pernas e dobrar os quadris mais que 90 graus, para que não haja deslocamento da prótese. Mas, no geral, a pessoa é capaz de realizar a maioria de suas atividades e os exercícios físicos, especialmente de fortalecimento de bacia e tronco."

