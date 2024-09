Spa Day: confira produtos incríveis para um dia super relaxante

Máscara hidratante, difusor, sais de banho e muitos outros itens para um dia de spa e autocuidado

Não há nada melhor do que tirar um tempinho da sua rotina para cuidar de você, não é mesmo? Pensando nisso, preparamos uma lista com 13 produtos incríveis para você montar um dia de spa perfeito - e o melhor de tudo, no conforto do seu lar!

Confira e garanta seus itens favoritos:

1. Shower gel esfoliante, Cristais de Quartzo e Argilas, D’água natural: https://amzn.to/42sXg2B

Reprodução/Amazon

2. Máscara hidratante para os pés, Escape Joy, Océane: https://amzn.to/3JzQAHt

Reprodução/Amazon

3. Máscara facial de argila, Océane: https://amzn.to/3yTVMAU

Reprodução/Amazon

4. Óleo corporal relaxante de lavanda, Weleda: https://amzn.to/3FHE0ot

Reprodução/Amazon

5. Vela Sandalwood & Jasmine, Océane: https://amzn.to/3Z3X1s0

Reprodução/Amazon

6. Spa relaxante para os pés, Granado: https://amzn.to/40suYTU

Reprodução/Amazon

7. Escova de limpeza facial, Foreo Luna Sunflower: https://amzn.to/3FH0HsM

Reprodução/Amazon

8. Máscara para olhos de pepino, Océane: https://amzn.to/3yY0qxI

Reprodução/Amazon

9. Hidromassageador para os pés, Multilaser: https://amzn.to/3Z6uNg3

Reprodução/Amazon

10. Difusor de aromas elétrico, Luatek: https://amzn.to/3Z9YL2K

Reprodução/Amazon

11. Chá Leão, Relaxa, Camomila e Maracujá: https://amzn.to/3LK8sSv

Reprodução/Amazon

12. Sais de banho Calêndula, Granado: https://amzn.to/3FGckAm

Reprodução/Amazon

13. Roupão microfibra, Camesa: https://amzn.to/3ltJKv3

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy