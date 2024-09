Esposa de Tiago Leifert conta sobre a saúde da filha durante luta contra o câncer

A jornalista Daiana Garbin, que é esposa de Tiago Leifert, comentou sobre o longo tratamento da filha, Lua, contra o câncer nos olhos

A jornalista Daiana Garbin atualizou sobre o tratamento da filha, Lua, fruto do casamento com Tiago Leifert, contra o câncer. A menina foi diagnosticada com retinoblastima, que é um tipo de câncer nos olhos, aos 11 meses de vida. Desde então, ela segue em tratamento. Com isso, a mãe coruja contou que o caminho ainda será longo.

Em entrevista na Vogue Brasil, Garbin contou como a filha está. “A Lua está bem e segue em acompanhamento no GRAACC. Ainda temos muito pela frente. Enquanto isso vamos equilibrando o tratamento com a vida ativa de uma criança de 4 aninhos muito sapeca, alega e inteligente”, disse ela.

Inclusive, a comunicadora contou que mantém uma rotina de cuidados com a herdeira, mas sem perder a leveza da vida. “Somos muito atentos, muito rigorosos com a rotina de exames necessária para que tudo corra bem. Já estamos no terceiro ano de tratamento, então aprendemos muito. A gente se esforça para ter um dia a dia normal entre um compromisso e outro do tratamento”, declarou.

Depois do diagnóstico da filha, Daiana e Tiago criaram a campanha De Olho nos Olhinhos, na qual incentivam a conscientização e o diagnóstico precoce do câncer ocular infantil.

Daiana Garbin abre álbum de fotos de viagem com o marido e a filha

Daiana Garbin encantou os seguidores das redes sociais na noite do último dia 22, ao abrir o álbum de fotos de sua viagem em família.

Em uma das fotos postadas no feed do Instagram, a jornalista aparece brincando na praia com a filha, Lua, de três anos. Ela também surgiu sorridente ao lado do marido, o jornalista Tiago Leifert, e mostrou algumas paisagens do local que estava visitando.

"Alguns registros das nossas férias! Foi uma semana espetacular. Cada momento com nossa Lua é MUITO especial. Cada gargalhada, cada descoberta, cada novo olhar é uma emoção sem explicação. Obrigada, minha filha, por me fazer tão bem! Te amo, guri!", declarou Daiana. Confira os registros!