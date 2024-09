Substância proibida, lipo e harmonização: os procedimentos dos participantes de A Fazenda 16

Famosos realizaram uma série de procedimentos estéticos antes do início de A Fazenda 16

A Fazenda 16estreou na última segunda-feira, 16, com 20 famosos na sede dispostos a tudo e mais um pouco para faturar o prêmio de R$ 1,5 milhão. No entanto, o processo para encarar três meses de confinamento começou antes da temporada, na mesa de cirurgia.

Alguns participantes do reality show da Record realizaram uma série de procedimentos estéticos para ninguém ofuscar a beleza na zona rural. Para se ter uma ideia, harmonização facial, próteses de silicone e até uma substância proibida foram apostas.

Sidney Sampaio (44), Camila Moura (30) e Larissa Tomásia (28), por exemplo, deram um up na face e realizaram a famosa harmonização facial. Além disso, alguns recorreram ao botox e preenchimento com ácido hialurônico.

Flor Fernandez (60), ex-apresentadora do Fofocalizando, do SBT, já revelou ter feito o deep plane, que é uma técnica usada para levantar o rosto. Babi Muniz (34) optou por prótese de silicone nos seios, assim como Fernanda Campos (27) e a ex-BBB Larissa.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Luiz Haroldo Pereira, ex-presidente regional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), explica que as próteses usadas atualmente para o procedimento que visa o aumento dos seios evoluíram.

“Antigamente as próteses tinham um perfil mais baixo e davam uma projeção menor, atualmente elas têm a base menor, só que com uma projeção de altura muito maior. Hoje você pode complementar, em alguns casos, se não tiver grande projeção, com enxerto de gordura para corrigir alguma depressão ou falha que tem no silicone se ele for de um modelo antigo”, comenta o médico.

A ex-panicat Babi também tem um remodelamento costal, que é uma técnica usada para retirar costelas. O procedimento é combinado com lipoaspiração. A lipo, aliás, foi a escolha de Fernanda, ex-affair de Neymar (32). Ela também foi o procedimento na região íntima.

“A lipoaspiração é a remoção de gordura localizada e produz excelentes resultados. Normalmente quando o paciente busca por essa intervenção, quer uma alta definição com resultados cada vez mais naturais. Vale ressaltar que para elas manterem o resultado no reality, precisam ter uma boa alimentação e uma rotina de exercícios”, afirma o especialista.

Famoso como bombeiro da Eliana (51), Yuri Bonotto (34) fez procedimentos para deixar os traços do rosto mais marcados. Para isso, o especialista explica que ele utilizou o PMMA, uma substância proibida pela Anvisa para fins estéticos.

“As pessoas querem milagres e buscam por profissionais não habilitados para aplicar substâncias proibidas, levando a consequências fatais. Hoje nós temos os bioestimuladores a base de ácido hialurônico, próteses de silicone e até mesmo o enxerto de gordura, que são alternativas seguras para obter o resultado desejado”, conclui.