A cantora Preta Gil segue atualizando os fãs em suas redes sociais após passar por uma cirurgia para retirada de tumores no final do ano passado

A cantora Preta Gil, de 50 anos, segue atualizando os fãs sobre o seu estado de saúde em meio a recuperação após se submeter a uma cirurgia para retirada de tumores no final do ano passado. Na manhã deste domingo, 12, a artista acordou cedo e surpreendeu ao surgir toda maquiada. No registro, publicado nos stories de seu perfil no Instagram, a famosa exibiu o visual:

"Bom dia para você que já acorda maquiada", divertiu-se.

Confira, abaixo, o registro publicado por Preta Gil em seu perfil no Instagram:

Preta Gil surge maquiada em clique no hospital - Foto: Reprodução/Instagram

Recentemente, Preta fez um vídeo falando sobre a cirurgia e compartilhou a atualização com os seguidores: "Olá, meus amores! Estou aqui, no hospital, me recuperando da cirurgia. Foi uma cirurgia muito, muito extensa, muito importante, e que tem um pós-operatório muito difícil. Eu estou aqui vivendo um dia de cada vez, lutando, dando o meu máximo para ficar bem.", disse.

Preta Gil passou por uma cirurgia, que durou 21 horas, para retirada de tumores no intestino. O procedimento começou dia 19 de dezembro e acabou no dia seguinte.

Em recuperação, Preta Gil exibe progresso e caminha pelo hospital

A cantora Preta Gil, de 50 anos, exibiu progresso em sua recuperação na última sexta-feira, 10, e caminhou, pela primeira vez, pelos corredores do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O momento foi registrado em um vídeo por uma de suas acompanhantes, que segue à frente, para captar os passos da aristas, ainda lentos, que percorrem o local. Confira!

