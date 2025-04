Preta Gil tem quadro de saúde atualizado após transferência em UTI aérea

Preta Gil precisou de uma UTI aérea para ser transferida para um hospital em SP para dar continuidade aos cuidados que vinha recebendo no RJ

Neste domingo, 6, a cantora Preta Gil precisou de uma UTI aérea para ser transferida para um hospital em São Paulo, onde já realiza tratamento contra o câncer há algum tempo, para dar continuidade aos cuidados que vinha recebendo no Rio de Janeiro. Já nesta segunda-feira, 7, sua assessoria de imprensa informou como ela está

“Neste momento, ela está bem, estável e sendo bem assistida pela equipe clínica do hospital. Preta chegou a São Paulo e está sendo avaliada pelos médicos. Ela segue com o tratamento que já vinha realizando no Rio de Janeiro”, informaram ao portal Leo Dias.

A saúde de Preta Gil

A cantora Preta Gil está internada em um hospital de São Paulo desde o final de semana. Antes disso, ela estava hospitalizada no Rio de Janeiro para realizar exames e tomar medicações que precisavam ser feitas em ambiente hospitalar.

A transferência para São Paulo foi recomendada pelos médicos, que sugeriram que Preta Gil desse continuidade ao tratamento no mesmo hospital onde iniciou os cuidados contra o câncer há alguns anos e onde permaneceu internada por quase dois meses, entre dezembro e janeiro.

Tratamento no exterior

Em recente participação no programa Domingão com Huck, da Globo, Preta Gil contou sobre os planos de continuar seu tratamento em um hospital de Nova York. "Aqui no Brasil a gente já fez tudo o que podia. Agora as minhas chances de cura estão no exterior. E é para lá que eu vou para voltar curada”, contou.

"Eu tenho muita coisa para fazer nessa vida. Eu me recuso a aceitar que se findou para mim agora. Eu ainda tenho uma caminhada”, afirmou ela, e completou: "Eu vou [para o exterior] porque eu tenho muito amor à vida. Eu sei que a gente tem que aprender a lidar com a finitude. Tenho muita fé nos meus orixás e nas minhas santinhas, fé na vida, fé no amor”.

