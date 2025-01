Preta Gil sai da UTI e celebra homenagem de Ivete Sangalo: 'Alegria'

Na virada do ano, Preta Gil sai da UTI e compartilha boa notícia em sua rede social ao comemorar homenagem de Ivete Sangalo em show

A cantora Preta Gil finalizou o ano de 2024 com uma boa notícia: sua saída da UTI após alguns dias depois de ter passado por uma cirurgia de 21 horas. Nesta quarta-feira, 01, durante a virada para 2025, a famosa compartilhou uma foto no quarto do hospital e celebrou sua melhora.

Ao lado de alguns familiares, incluindo a irmã, Bela Gil, e o pai, Gilberto Gil, a artista apareceu usando uma roupa rosa e levemente produzida para a data. Preta então comemorou sua nova conquista e a homenagem que recebeu de Ivete Sangalo no Show da Virada.

"Amores, nesse fim de ano, venho dar a notícia de que saí da UTI! Meu coração está cheio de alegria por ter ao meu lado pessoas tão especiais, que me enchem de amor todos os dias e me fazem querer viver cada dia mais", escreveu ela na publicação.



Em seguida, agradeceu todo o carinho: "E a felicidade foi em dobro: recebi essa homenagem tão linda e generosa da minha amada irmã Ivete Sangalo em Copacabana. Te amo e amo todos vocês que estão me enviando energias positivas todos os dias".

É bom lembrar que, no dia 19 de dezembro, Preta Gil passou por uma cirurgia complicada, que durou 21 horas, para retirar os tumores, dois linfonodos, um nódulo no ureter e uma metástase no peritônio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagil)

Qual o diagnóstico de Preta Gil?

Diagnosticada com câncer no intestino em 2023, Preta Gil retomou o tratamento contra a doença em agosto de 2024, quando descobriu quatro tumores: um no ureter, dois nos linfonodos e outro com metástase no peritônio, a membrana que envolve os órgãos abdominais.

Recentemente, ela viajou aos Estados Unidos em busca de um tratamento mais avançado e uma segunda opinião médica. Em um desabafo, falou sobre a cirurgia, a possibilidade de voltar para a quimioterapia e a busca por tratamento mais avançado no exterior.

"A gente sabe que existe a possibilidade real de que eu faça a quimioterapia depois [da cirurgia] aqui e a terapia que eu fiz lá no Brasil não foi tão eficaz como os médicos esperavam e eu também [esperava]. A gente tem que buscar alternativas em países diferentes, com tipo de estudos diferentes, ensaios diferentes ainda não publicados ou publicados, drogas que ainda não chegaram ao Brasil"; confira mais detalhes!

Leia também: Linha do tempo da luta de Preta Gil contra o câncer: Relembre os detalhes