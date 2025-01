Internada, Preta Gil compartilha novas fotos nas redes sociais

A cantora Preta Gil, de 50 anos, está internada desde dezembro após remover tumores dos linfonodos, ureter e peritônio no Hospital Sírio-Libanês

A cantora Preta Gil, de 50 anos, compartilhou com os seus mais de 11 milhões de seguidores em seu perfil no Instagramnovas imagens durante a sua internação no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na tarde desta quarta-feira, 8. A artista, que em dezembro se submeteu a uma cirurgia de mais de 20 horas para remover tumores, publicou, por meio dos stories, duas selfies que tirou deitada na cama de seu quarto.

Nesta segunda-feira, 6, Preta agradeceu ao carinho que tem recebido dos fãs e os atualizou sobre o seu quadro de saúde: "Amores, passando aqui para deixar vocês calmos! Sigo aqui minha batalha. Um dia de cada vez, com fé e a cada dia me fortalecendo mais! Obrigada por todas as orações e energias positivas, eu sinto elas todos os dias. Paz e amor no coração de todos, amo vocês! Já, já eu estou de volta!", disse.

Preta Gil compartilha novas selfies em seu quarto no Hospital Sírio-Libanês durante internação - Foto: Reprodução/Instagram

Diagnóstico

Em janeiro de 2023, Preta foi diagnosticada com um tumor no intestino e anunciou a remissão da doença no fim daquele ano. Em agosto de 2024, a artista anunciou que o câncer havia retornado: dois tumores nos linfonodos, um nódulo no ureter e metástase no peritônio (membrana que protege os órgãos abdominais).

Recentemente, Preta viajou aos Estados Unidos em busca de um tratamento mais avançado e uma segunda opinião médica. Inclusive, a cantora desabafou sobre a cirurgia, a possibilidade de voltar para a quimioterapia e a busca por tratamento mais avançado no exterior. Confira!

