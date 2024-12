Presidente Lula retorna ao hospital para realizar novos exames após cirurgia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou ao Hospital Sírio Libanês, no Centro de São Paulo na manhã desta quinta-feira, 19, para realizar exames

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou ao Hospital Sírio Libanês, no Centro de São Paulo na manhã desta quinta-feira, 19, para realizar exames. O político esteve internado no mesmo local na semana passada para realizar uma cirurgia de emergência e recebeu alta no último domingo, 15.

De acordo com informações divulgadas pelo portal g1, a Presidência da República relatou que o petista foi ao local para realizar uma nova tomografia como parte do protocolo do pós-operatório. Ele saiu da casa dele, que fica na região de Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo, por volta das 8h50 e chegou ao hospital às 9h10.

Se o resultado estiver dentro da normalidade, ele deve retornar a Brasília e retomar sua rotina de trabalho.

O que aconteceu com Lula?

Vale lembrar o presidente Lula passou por uma cirurgia de emergência na madrugada da terça-feira, 10, no Hospital Sírio Libanês em São Paulo. Após sentir dores na cabeça, o político procurou a unidade do hospital em Brasília e precisou ser transferido para a capital paulista para passar pelo procedimento no cérebro.

Ao ser atendido, Luiz Inácio Lula da Silva fez uma ressonância magnética, exame que detectou uma hemorragia intracraniana. O sangramento foi em decorrência do acidente doméstico que ele sofreu no dia 19/10.

Já na quinta-feira, 12, Lula o político realizou um novo procedimento para evitar sangramentos futuros. De acordo com o site G1, o médico Roberto Kalil informou que Lula realizou um procedimento endovascular para embolizar a artéria meníngea e evitar que ele volte a ter hematomas no cérebro no futuro. O procedimento não é considerado uma cirurgia, apenas uma intervenção.

Após seis dias internado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu alta hospitalar no domingo, 15. A equipe médica informou que “o presidente se encontra bem, estável, caminhando e falando normalmente”.