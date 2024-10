Médico de Lula revela como aconteceu o acidente doméstico com o presidente

O presidente Lula sofreu um acidente doméstico no último final de semana e os detalhes sobre o ocorrido foram revelados pelo médico dele

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em recuperação após sofrer um acidente doméstico no último final de semana. Agora, o médico dele, o Dr. Roberto Kalil Filho, explicou o que aconteceu com o político.

Lula caiu no banheiro do Palácio da Alvorada ao tentar se sentar e sofreu uma pancada na nuca, o que ocasionou em um corte, no qual ele levou pontos. “Ele simplesmente, eu não estava no local… Foi sentar num banco e, veio para trás - o que é muito comum esses acidentes em casa, esses acidentes são realmente perigosos - e bateu a nuca”, disse ele no programa Estúdio I, da GloboNews.

Por causa do acidente, Lula cancelou uma viagem para a Rússia e o médico explicou o motivo. “Se eu bato a cabeça na parede é um traumatismo craniano e isso requer observação. Pode ter aumento do sangramento, dor de cabeça, alguns outros tipos de complicações, que no caso dele são raras, mas que podem acontecer. São 72 horas de vigilância, por isso que foi um consenso não viajar”, afirmou ele.

Por sua vez, Lula afirmou que o acidente foi grave, mas não afetou nenhuma parte mais delicada. Agora, ele está em observação para acompanhar a evolução da batida na cabeça. “Estou bem. Eu tive um acidente aqui, mas uma bobagem minha. Foi grave, mas não afetou nenhuma parte mais delicada. Eu estou cuidando, porque qualquer coisa na cabeça é muito forte. Eu estou aguardando, porque os médicos dizem que eu tenho que esperar, pelo menos, uns três, quatro dias, para eles saberem qual foi o estrago que fez a batida”, afirmou ele em conversa com o político Luiz Caetano.

O boletim médico de Lula

"O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada no Hospital Sírio-Libanês - unidade Brasília, em 19/10/2024, após acidente doméstico, com ferimento corto-contuso em região occipital", disse o boletim assinado pelos diretores do hospital Rafael Gadia e Luiza Dib.

"Após avaliação da equipe médica, foi orientado evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades. Permanece sob acompanhamento de equipe médica, aos cuidados do Prof. Dr Roberto Kalil Filho e Dra Ana Helena Germoglio", declarou o boletim do Sírio-Libanês.