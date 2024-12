Presidente Lula passará por procedimento para evitar novo sangramento

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva passará por um novo procedimento no cérebro que demorará cerca de 1 hora. Saiba o que é e como funciona

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisará realizar um novo procedimento no hospital após ser operado na cabeça. Desta vez, os médicos querem evitar sangramentos futuros no cérebro dele e vão realizar um procedimento que demora cerca de 1 hora.

De acordo com o site G1, o médico Roberto Kalil informou que Lula realizará um procedimento endovascular para embolizar a artéria meníngea e evitar que ele volte a ter hematomas no cérebro no futuro. O procedimento não é considerado uma cirurgia, apenas uma intervenção.

“Esse tipo de embolização é um tipo de cateterismo. Ele vai embolar a artéria meníngea porque, quando você drena o hematoma, existe uma pequena possibilidade de, no futuro, as pequenas artérias da meninge ainda causarem um pequeno sangramento”, disse o médico.

O procedimento deverá acontecer às 7h da manhã de quinta-feira, 12. A embolização acontecerá por meio de um catéter que será introduzido por uma punção na virilha e irá até o cérebro, onde os médicos vão realizar a embolização, que é o fechamento dos vasos sanguíneos.

A intervenção é minimamente invasiva e não vai interferir na previsão de alta do presidente.

O que aconteceu com Lula?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi internado no início da semana após ser identificada uma hemorragia intracraniana. Ele foi transferido para São Paulo e realizou uma cirurgia de trepanação, na qual os médicos drenaram o hematoma. Ele ficou na UTI enquanto se recupera e deve ter alta em breve.

“O presidente Luiz Inácio Lula da Silva permanece internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, sob cuidados intensivos, para o tratamento da hemorragia intracraniana. Evoluiu bem no pós-operatório imediato, sem intercorrências. Está lúcido, orientado, conversando e passou a noite bem. O presidente permanece ainda com dreno enquanto aguarda novos exames de rotina”, informou o boletim médico desta quarta-feira, 11.