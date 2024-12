Médico revela resultado de novos exames de Lula após cirurgia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retornou ao Hospital na manhã desta quinta-feira, 19, para realizar exames e os resultados já foram divulgados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retornou ao Hospital Sírio Libanês, no Centro de São Paulo na manhã desta quinta-feira, 19, para realizar exames e os resultados já foram divulgados. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o cardiologista Roberto Kalil Filho, médico pessoal do presidente da República, contou que ele está bem e já pode retornar a Brasília.

"O presidente realizou a tomografia de controle como estava prevista. O exame está melhor até. O estado geral dele é bom e a equipe médica liberou ele para ir para Brasília no dia de hoje. Foi satisfatório e ele está bem. O hematoma não existe mais e ele já pode exercer suas atividades. Aliás, ele já está exercendo", disse o especialista.

Segundo o portal g1, a Presidência da República informou que o petista realizou uma nova tomografia como parte do protocolo pós-operatório. Ele deixou sua residência, que fica em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, por volta das 8h50 e chegou ao Hospital Sírio-Libanês às 9h10.

Por que Lula foi internado?

Vale lembrar o presidente Lula passou por uma cirurgia de emergência na madrugada da terça-feira, 10, no Hospital Sírio Libanês em São Paulo. Após sentir dores na cabeça, o político procurou a unidade do hospital em Brasília e precisou ser transferido para a capital paulista para passar pelo procedimento no cérebro.

Ao ser atendido, Luiz Inácio Lula da Silva fez uma ressonância magnética, exame que detectou uma hemorragia intracraniana. O sangramento foi em decorrência do acidente doméstico que ele sofreu no dia 19/10.

Já na quinta-feira, 12, Lula o político realizou um novo procedimento para evitar sangramentos futuros. De acordo com o site G1, o médico Roberto Kalil informou que Lula realizou um procedimento endovascular para embolizar a artéria meníngea e evitar que ele volte a ter hematomas no cérebro no futuro.

O procedimento não é considerado uma cirurgia, apenas uma intervenção. Após seis dias internado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu alta hospitalar no domingo, 15.

