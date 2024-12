Janja desabafa após cirurgia às pressas de Lula: ‘Angústia’

Esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Janja agradece pelo carinho com seu marido após cirurgia na cabeça

A primeira-dama Janja se pronunciou pela primeira vez sobre a internação às pressas do marido, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi internado para passar por uma cirurgia na cabeça após um exame, no qual foi detectado que ele estava com uma hemorragia intracraniana. Na tarde desta terça-feira, 10, ela compartilhou um recado para desabafar sobre o ocorrido e agradecer pelo apoio.

"Passando para agradecer por todas as orações, o afeto e as boas energias que o meu amor, o Presidente @lulaoficial, tem especialmente recebido no dia de hoje. Depois da cirurgia muito bem sucedida, a angústia dessa noite deu espaço para a tranquilidade e para a certeza de que, com a dedicação da equipe médica e com a fé e o amor do povo, em breve ele estará novamente de volta ao trabalho. Por isso, fiquem tranquilos! Ele, que ama cuidar das pessoas, está recebendo todo o cuidado necessário para uma rápida recuperação. Já já ele estará de volta. Obrigada pelas mensagens de carinho!", disse ela.

Boletim médico sobre o quadro de saúde de Lula

Na manhã desta terça-feira, 10, o médico Dr. Roberto Kalil Filho atualizou os brasileiros sobre o quadro de saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O político foi internado na noite de segunda-feira, 9, em São Paulo, para passar por uma cirurgia de craniotomia após descobrir uma hemorragia intracraniana.

O presidente está bem e se recuperando conforme o esperado. "Nesse momento, ele está bem, está se alimentando, está consciente, está normal. O tempo de internação, se tudo correr bem, como está correndo, ele deve retornar à Brasília no começo da próxima semana. Tudo depende dessa evolução. Um dia a mais, um dia a menos, a previsão é que o presidente esteja em Brasília na semana que vem”, disse o médico em um vídeo nas redes sociais do presidente.

Por que Lula foi operado?

O presidente Lula precisou ser operado na madrugada desta terça-feira, 10, em decorrência do acidente doméstico que sofreu em outubro. Na época, ele bateu a cabeça ao sofrer uma queda em casa e levou pontos. Porém, ele evoluiu para uma hemorragia intracraniana.