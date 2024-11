Médico explica complicações da cirurgia de Preta Gil: ‘Aumenta a chance'

Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra reforça cuidados com pacientes em tratamento oncológico e avalia caso da cantora Preta Gil

Nos últimos dias, a cantora Preta Gil (50) passou por uma cirurgia porque estava com dor. A estrela foi internada ao sentir dor na região dos rins. Então, ela foi diagnosticada com uma obstrução no Duplo J - que é um cateter usado para drenar a urina do rim para a bexiga. Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra Filho explica sobre o assunto e reforça cuidados com pacientes oncológicos.

Nas redes sociais, Preta Gil falou sobre a cirurgia e explicou que o procedimento não tinha relação com o câncer, mas retornou para o hospital após sentir dor: "Cheguei aqui e minha clínica geral e minha oncologista me viram e eles decidiram que eu tinha que fazer uma tomografia para ver de onde vinha a dor. E deu que meu duplo J estava com uma obstrução. A gente teve que trocar o duplo J. Eu operei às 5h da manhã e estou bem", explicou.

O Dr. Jorge Abissamra explica que o ureter é como se fosse um caninho, ele vai do rim até a bexiga e, muitas vezes, alguns tumores abdominais podem comprimir o ureter e fazer com que a urina, que é produzida no rim, não chegue na bexiga.

"Isso faz começar a acumular urina nesse ureter e faz o rim parar de funcionar. Quando isso acontece, a gente passa um cateter dentro desse ureter chamado duplo J. Esse cateter é como se fosse um canudinho mais durinho e ele serve para desobstruir o ureter. Isso também pode ser feito quando há cálculo renal. Esse cateter tem que ser trocado com certa periodicidade", avalia.

Na segunda-feira, 11, a cantora compartilhou nas redes sociais que voltou ao hospital menos de 24 horas depois de anunciar alta médica. O oncologista reforça que pacientes em tratamento oncológico estão mais suscetíveis a infecções e doenças, por isso é necessário maior cuidado e observação.

"Um paciente que está fazendo quimioterapia tem uma imunidade mais baixa, e isso faz ele estar mais propícios a infecções e a utilização do cateter, também aumenta a chance de infecção. Então, o que provavelmente aconteceu com a Preta Gil foi isso", declara.

"Ela teve uma infecção, está em uso de antibiótico. Não sei se ela passou o cateter por algum cálculo renal que obstruiu o ureter ou pelo próprio tumor na cavidade abdominal ter obstruído. E aí quando esse duplo J por algum motivo obstrui, o ureter obstruiu, isso dá muita dor. Então, pelo relato, ela teve que trocar esse duplo J e teve uma infecção local que foi facilitada pela quimioterapia e aí está fazendo uso de antibiótico", finaliza o Dr. Jorge.

Leia mais em:Especialista explica tratamento de Preta Gil contra câncer: 'Mais conforto'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: