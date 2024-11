Preta Gil volta a ser internada menos de 24 horas após alta médica

Preta Gil contou que voltou ao hospital após ter sentido dor no rim direito: 'Médicos preferiram que eu ficasse aqui mais alguns dias'

A batalha de Preta Gil contra os desdobramentos do câncer de intestino diagnosticado em janeiro de 2023, continua. Nesta segunda-feira, 11, a cantora compartilhou nas redes sociais que voltou ao hospital menos de 24 horas depois de anunciar alta médica.

"Ontem postei que estava em casa, me precipitei, porque comecei a sentir uma dor no rim direito e voltei para o hospital", iniciou a artista. "Tivemos que entrar com outros medicamentos, continuo tomando antibiótico e os médicos preferiram que eu ficasse aqui mais alguns dias para não correr o risco de sentir dor em casa", disse.

Sem perder o bom-humor, Preta contou ter se arrumado para aparecer no vídeo. "Fiz uma make, porque estava a cara da derrota e agora estou bem, quer dizer, mais ou menos, mas vou ficar".

Na última sexta-feira, 8, Preta Gil falou sobre a cirurgia e explicou que o procedimento não tinha relação com o câncer. "Ontem, a minha bombinha da quimioterapia começou a apitar e o pessoal da enfermagem pediu que eu viesse ao hospital para reprogramar. No meio do caminho, eu comecei a sentir uma dor muito forte na pelve e no rim, como da outra vez que eu tive pielonefrite", começou.

"Cheguei aqui e minha clínica geral e minha oncologista me viram e eles decidiram que eu tinha que fazer uma tomografia para ver de onde vinha a dor. E deu que meu duplo J estava com uma obstrução. A gente teve que trocar o duplo J. Eu operei às 5h da manhã e estou bem, estou me sentindo bem, estou sem dor", explicou.

A cantora Preta Gil segue em seu tratamento contra os novos tumores em seu corpo. Depois de remover um tumor na parte final do intestino, ela descobriu novos focos da doença nos linfonodos, peritônio e ureter. Com isso, a artista retomou a quimioterapia. Agora, ela iniciou um tratamento com laser.

Nos stories do Instagram, Preta apareceu recebendo o laser dentro de sua boca durante uma sessão de laserterapia. Então, ela explicou o motivo do procedimento. "Laserterapia previne a mucosite, que são feridas que dão na boca por causa da quimioterapia. Fazemos ela preventiva para não surgir e, quando surge, também fazemos laser para sumir", disse ela. Confira!