Médica alerta possíveis complicações da doença de Silvero Pereira

Silvero Pereira(42) se tornou assunto ao revelar que recebeu o diagnóstico de hipertensão arterial. Apesar de não ter cura, a doença tem tratamento e é de extrema importância que ele seja seguido, uma vez que existem complicações que podem surgir a partir do quadro.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica cardiologista Valéria Brailleexplica que a falta de tratamento da HAS, como a doença de Silvero Pereira também pode ser chamada , geralmente desencadeia diversas complicações.

"A falta de tratamento leva a insuficiência cardíaca, situação em que o coração não consegue mais bombear adequadamente o sangue para o corpo; a arritmias cardíacas; infarto do miocárdio; acidente vascular; derrame cerebral; insuficiência renal; demências vasculares e entre outros males", diz.

Além disso, a médica também explica que o diagnóstico pode acontecer em decorrência de outros problemas, por isso, é importante ter um acompanhamento profissional. Braile diz que problemas como a apneia do sono, por exemplo, podem levar à hipertensão arterial.

"Para saber se tem apneia do sono, é preciso saber se ronca ao dormir, e, se sim, realizar um exame chamado polissonoprofia que vai avaliar a saturação de oxigênio no sangue enquanto o paciente dorme e se isso está levando a 'paradas respiratórias' durante o sono", completou ela.

Recentemente, o nome do ator ficou em destaque pelo filme Maníaco do Parque. Estrelada por ele e Giovanna Grigio(26), a produção estreou no Prime Video, serviço de streaming da Amazon, na última sexta-feira, 18, e se tornou assunto na web durante a semana.

