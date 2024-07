Marido de Camila Campos desabafa sobre novo diagnóstico da cantora gospel

Marido de Camila Campos agradeceu apoio após cantora gospel atualizar quadro de saúde em meio ao tratamento contra um câncer avançado

Marido da cantora gospel Camila Campos, o ex-jogador de futebol Léo Zagueiro usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 24, para compartilhar um breve desabafo a respeito do quadro de saúde da companheira. Grávida de 7 meses, a artista foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado.

Através de seu Instagram oficial, o ex-atleta publicou uma foto no hospital ao lado de Camila e da primogênita do casal, Bela. Apesar da situação delicada e difícil, ele ressaltou que mantém as esperanças e aproveitou para agradecer todo acolhimento que a família tem recebido. O relato veio logo após a artista revelar que o câncer se espalhou para os ossos.

"Esses últimos dias, confesso, não têm sido fáceis, em meio a tantos processos e diagnósticos que jamais esperaríamos. Mas ver tantas mensagens de apoio e orações feitas, têm fortalecido nossos corações, nossa fé e muitas vezes nos colocado de pé. Muito obrigado! Sem palavras!", iniciou Léo na legenda da postagem.

"Ainda assim cremos em um Deus que estabelece todas as estações das nossas vidas e os planos dele são inimagináveis. Decidimos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor!!! Eu creio em milagres. Eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder da oração", completou o marido de Camila Campos.

Mais cedo, a cantora gospel também fez uma publicação em suas redes pedindo orações e falando um pouco sobre seu tratamento. De acordo com Camila, o câncer se espalhou para os ossos.

"Há alguns dias entrei em uma nova estação em minha vida. Grávida de 7 meses, sentindo muita dor, chorando de dor nas costas, me deparei com o diagnóstico de um câncer de mama, que se espalhou pelos meus ossos. Eu saí de uma primavera e entrei direto no inverno. Hoje estou com os sentimentos ainda meio bagunçados, por isso não consegui conversar antes com vocês, meus irmãos", declarou ela.

"Orem por mim, minha bebê no meu ventre Sofia, e ainda minha primogênita Bela e meu marido @leozagueiro. Precisamos da intercessão de vocês", disse Camila Campos em outro trecho do relato.

O que aconteceu com Camila Campos?

A cantora gospel Camila Campos foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado. A artista, que já é mãe da pequena Bela, está à espera de Sofia, segunda herdeira do casal. Na legenda da postagem, a equipe da cantora explicou que Camila foi internada para iniciar o tratamento assim que recebeu o diagnóstico da doença.

"Recentemente, após fortes dores, Camila foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado e precisou ser internada para tratamento. Para quem não sabe, Camila também está grávida de 7 meses da pequena Sofia. Embora o diagnóstico seja assustador e desmotivante aos olhos da medicina, servimos e cremos que a última palavra vem do Médico dos médicos e que Ele continua sendo poderoso para curar", escreveram no comunicado.

"Nesse momento precisamos crer no que Camila sempre profetizou em suas ministrações e canções, crendo no poder da oração em Cristo Jesus e em uma igreja que se levanta em oração em favor dos seus irmãos no momento de luta. Se puder, pare o que estiver fazendo agora e clame ao Senhor pela vida da Camila e Sofia que ela carrega no ventre. Cremos em uma igreja que se une e que declara palavras de vida!", completaram.