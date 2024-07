Cantora gospel Camila Campos surge em cama no hospital

Regis Danese mostra foto do cantora gospel Camila Campos no hospital; ela está grávida e foi diagnosticada com câncer. Relembre a história

A cantora gospel Camila Campos está internada para cuidar de sua saúde após ter sido diagnosticada com câncer durante a gravidez. Nesta semana, ela recebeu a visita do cantor Regis Danese e sua família. Com isso, uma foto dela no hospital foi compartilhada nas redes sociais.

Camila apareceu descansando no leito do hospital enquanto posava ao lado da família Danese. Além disso, Regis mostrou o vídeo de quanto cantou para a amiga dentro do quarto do hospital.

"Estamos aqui pra pedir que intensifiquem as orações pela vida da Camila Campos, porque estamos vendo Deus mover milagres, ore como se fosse pra você. A Camila está grávida de 7 meses da Sophia e está lutando contra um câncer, mais cremos no milagre. Leo e Bella a vitória de vocês é nossa vitória também", disse ele, e completou: "Minha querida amiga Camila Campos e meu querido amigo Leo só quem passa pelo deserto sabe a dor, mas todo deserto tem um fim. Desertos não duram para sempre, continuamos em oração, cremos no milagre, essa doença aos olhos humanos pode ser muito grande, mas não é maior do que o Deus que nos servimos".

O que aconteceu com Camila Campos?

A cantora gospel Camila Campos foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado. A artista, que já é mãe da pequena Bela, está à espera de Sophia, segunda herdeira do casal. Na legenda da postagem, a equipe da cantora explicou que Camila foi internada para iniciar o tratamento assim que recebeu o diagnóstico da doença.

"Recentemente, após fortes dores, Camila foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado e precisou ser internada para tratamento. Para quem não sabe, Camila também está grávida de 7 meses da pequena Sophia. Embora o diagnóstico seja assustador e desmotivante aos olhos da medicina, servimos e cremos que a última palavra vem do Médico dos médicos e que Ele continua sendo poderoso para curar", escreveram no comunicado.

"Nesse momento precisamos crer no que Camila sempre profetizou em suas ministrações e canções, crendo no poder da oração em Cristo Jesus e em uma igreja que se levanta em oração em favor dos seus irmãos no momento de luta. Se puder, pare o que estiver fazendo agora e clame ao Senhor pela vida da Camila e Sofia que ela carrega no ventre. Cremos em uma igreja que se une e que declara palavras de vida!", completaram.