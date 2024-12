Leticia Cazarré celebra nova evolução da filha: 'Não vai precisar mais'

Boa notícia! Esposa de Juliano Cazarré, Leticia Cazarré revelou evolução no quadro de saúde da filha do casal, Maria Guilhermina

A influenciadora digital e stylist Leticia Cazarré dividiu uma ótima notícia com os seguidores na manhã desta quinta-feira, 12. Por meio das redes sociais, a esposa do ator Juliano Cazarré, que está no ar em 'Volta por Cima', da TV Globo, revelou que a filha do casal, Maria Guilhermina, não necessita mais do auxílio de um respirador mecânico durante o dia.

Para quem não sabe, a pequena, de 2 anos, nasceu com uma condição rara no coração chamada Anomalia de Ebstein e, até então, precisava do aparelho para conseguir respirar normalmente. Agora, Leticia explicou que a herdeira só usará a cânula para dormir.

Em seus stories no Instagram, a influenciadora celebrou a evolução da filha: "Maria Guilhermina de Guadalupe está muito feliz. Tomou banho agora, está treinando ficar de barriga para baixo", iniciou Leticia Cazarré, filmando a pequena sorrindo.

"Não está mais precisando daquele respirador porcaria, vamos jogar fora esse respirador. Promessa de Nossa Senhora, não vai mais precisar do respirador, só de noite para descansar, mas ano que vem nem de noite vai precisar", completou a esposa de Juliano Cazarré.

Vale lembrar que, além de Maria Guilhermina, os dois são pais de outros 5 filhos: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de 5, Maria Madalena, de 3, e Estêvão, de quase 9 meses.

Filha de Juliano e Leticia Cazarré - Reprodução/Instagram

Juliano Cazarré revela se planeja aumentar a família com a esposa

O ator Juliano Cazarré abriu o coração ao falar sobre a grande parceria que possui com a esposa, a influenciadora digital e stylist Leticia Cazarré. No ar em 'Volta por Cima', da TV Globo, o artista ressaltou o quanto a companheira o apoia profissionalmente.

Em entrevista à 'Quem', Juliano contou que só conseguiu emendar cerca de cinco novelas nos últimos anos graças a Leticia. Questionado se o casal, que são pais de 6, ainda planeja aumentar a família, o ator não esconde que existe, sim, a possibilidade da chegada de um sétimo herdeiro; confira detalhes!

