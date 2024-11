Leticia Cazarré encanta ao mostrar o filho caçula com look estiloso: 'Tão fofo'

Leticia Cazarré, mulher do ator Juliano Cazarré, encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos do filho, Estêvão

Leticia Cazarré encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 4, ao compartilhar cliques inéditos do filho caçula, Estêvão, de oito meses. O menino é fruto de seu casamento com o ator Juliano Cazarré.

Nas fotos postadas no Instagram da bióloga e stylist, o bebê aparece usando um look todo estiloso: um macacão xadrez e uma blusa de manga longa, enquanto faz poses e caras e bocas para a mamãe. "Acabei de perceber que nunca tinha postado essas fotos artsy cult do Estêvão no meu retiro espiritual", escreveu Leticia na legenda da publicação.

Os internautas rapidamente encheram o post de comentários. "Lelê seus filhotes são todos lindos e carismáticos!!", disse um seguidor. "Estêvão é tão fofo!!", falou outra. "Explique pra mim como é que pode ser tão bonitinho assim desde o dia em que nasceu! Explique!", brincou uma fã. "Tem muito estilo", afirmou mais uma. "Sou apaixonada nele. Que bebe lindo", comentou mais uma admiradora.

Vale lembrar que além de Estêvão, Leticia e Juliano Cazarré também são pais de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 12, Gaspar, de 5, Maria Madalena, de 3, e Maria Guilhermina, de 2.

Confira:

Juliano Cazarré revela se planeja aumentar a família com a esposa

O ator Juliano Cazarré abriu o coração ao falar sobre a grande parceria que possui com a esposa, a influenciadora digital e stylist Leticia Cazarré. No ar em 'Volta por Cima', da TV Globo, o artista ressaltou o quanto a companheira o apoia profissionalmente. Além disso, Cazarré, que já tem seis filhos com Leticia, revelou se os dois pretendem ter mais filhos. "Sempre tem chance de vir mais um filho", afirmou ele em entrevista à 'Quem'.

