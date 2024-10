Pai de seis, Juliano Cazarré revela se planeja aumentar a família com a esposa

O ator Juliano Cazarré, casado com Leticia Cazarré, abriu o coração e contou se o casal planeja a vinda de mais um filho

O ator Juliano Cazarré abriu o coração ao falar sobre a grande parceria que possui com a esposa, a influenciadora digital e stylist Leticia Cazarré. No ar em 'Volta por Cima', da TV Globo, o artista ressaltou o quanto a companheira o apoia profissionalmente.

Em entrevista à 'Quem', Juliano contou que só conseguiu emendar cerca de cinco novelas nos últimos anos graças a Leticia. Juntos há mais de 13 anos, os dois são pais de seis filhos: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de cinco, Maria Madalena, de 3, Maria Guilhermina, de 2, e Estêvão, de sete meses.

"É muito bom saber que posso contar com a Leticia para tudo. Dá um sossego saber que posso sair de casa e me dedicar ao meu trabalho porque os meus seis filhos vão ser bem cuidados. Isso me dá paz para trabalhar", declarou Cazarré.

Em seguida, ao ser questionado se o casal ainda planeja aumentar a família, o ator não esconde que existe, sim, a possibilidade da chegada de um sétimo herdeiro. "Sempre tem chance de vir mais um filho", afirmou ele, por fim.

Recentemente, os dois enfrentaram um período bastante puxado em casa. Isso porque, os seis filhos de Juliano Cazarré e Leticia acabaram ficando doentes ao mesmo tempo. A correria foi compartilhada nas redes sociais da influenciadora, que mostrou como lidou com a situação e ainda deixou um alerta ao público.

"Fiquem de olho nas crianças de vocês e em vocês, se estiverem com sintomas de conjuntivite, vão ao médico, não deem bobeira, porque em poucos dias pode formar essa membrana e tem que tirar no médico, se não o remédio não consegue entrar no olho e fazer o efeito que tem que fazer", declarou a esposa de Juliano, na ocasião.

Leticia Cazarré faz forte desabafo ao mostrar evolução da filha

Recentemente, a influenciadora digital e stylist Leticia Cazarré usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores um novo registro da filha, Maria Guilhermina, de 2 anos. A pequena, fruto de seu casamento com o ator Juliano Cazarré, possui uma condição congênita rara e sem cura, chamada Anomalia de Ebstein.

Por meio de seus stories no Instagram, Leticia mostrou a evolução da bebê em meio ao tratamento que realiza desde o nascimento. Na imagem publicada, Maria Guilhermina aparece sentada em uma cadeira de rodas personalizada; confira mais detalhes!