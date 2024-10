Leticia Cazarré faz forte desabafo ao mostrar evolução da filha: 'Perdão'

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré mostrou a filha do casal, Maria Guilhermina, sentada 'sozinha' em uma cadeira de rodas

A influenciadora digital e stylist Leticia Cazarré usou as redes sociais na noite de terça-feira, 8, para compartilhar com os seguidores um novo registro da filha, Maria Guilhermina, de 2 anos. A pequena, fruto de seu casamento com o ator Juliano Cazarré, possui uma condição congênita rara e sem cura, chamada Anomalia de Ebstein.

Por meio de seus stories no Instagram, Leticia mostrou a evolução da bebê em meio ao tratamento que realiza desde o nascimento. Na imagem publicada, Maria Guilhermina aparece sentada em uma cadeira de rodas personalizada.

Após passar um longo período somente deitada no carrinho, na cama ou no colo dos pais, a pequena pôde finalmente sentar "sozinha", com o apoio da cadeira. Ao se deparar com a novidade para o auxílio da herdeira, Leticia Cazarré fez um forte desabafo.

"Meu Deus! Eu sou mesmo uma porcaria de pessoa. Perdão, Senhor! Misericórdia", escreveu a esposa de Juliano Cazarré na legenda da postagem. Maria Guilhermina, vale lembrar, possui cuidados especiais na casa da família e, atualmente, se desloca até um hospital somente para a troca da cânula que a auxilia em sua respiração.

Além da pequena, Leticia e Juliano Cazarré também são pais de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de 5, Maria Madalena, de 3, e o caçula Estêvão, de 6 meses.

Leticia Cazarré celebra dois anos da cirurgia da filha

Recentemente, a stylist Leticia Cazarré usou suas redes sociais para compartilhar um momento especial da filha Maria Guilhermina, de 2 anos. Em uma publicação no Instagram, ela celebrou os dois anos da cirurgia cardíaca bem sucedida pela qual sua filha passou em 2022.

"Hoje completamos 2 anos de um coração novo para a Maria Guilhermina! 2 anos de cirurgia do cone, 2 anos de muitas lutas e vitórias, muito aprendizado e, acima de tudo, muita esperança e abandono à providência divina", iniciou ela.

A esposa do ator Juliano Cazarré ressaltou ainda que o procedimento foi realizado em um dia importante para sua fé. "No dia da beatificação de Dom Álvaro, 27 de setembro, Maria Guilhermina de Guadalupe ganhou, por intercessão deste nosso grande amigo e pai espiritual, um coração renovado", explicou.