Isabel Veloso dá à luz Arthur, primeiro filho com Lucas Borbas

Nasceu! Arthur, o primeiro filho da influenciadora digital Isabel Veloso com Lucas Borbas, veio ao mundo neste domingo (29)

Arthur, o primeiro filho de Isabel Veloso e Lucas Borbas, nasceu neste domingo, 28. A informação foi divulgada pelo pai do bebê nas redes sociais.

"Eu sou pai", contou ele, ao postar no feed do Instagram uma foto na sala de parto ao lado da esposa. Como a influenciadora digital está em tratamento contra um câncer em metástase, o parto do bebê precisou ser adiantado.

Nos comentários, os internautas parabenizaram o casal. "Esse bebê é a cura da Bel. Creio porque Deus é fiel", disse uma seguidora. "Parabéns ao casal, que Deus abençoe grandemente vocês com muitas alegrias e saúde", escreveu outra. "Deu tudo certo!! Parabéns!! Deus no controle!", falou uma fã.

A influenciadora digital foi internada na última sexta-feira, 27, após ir ao hospital levar a documentação para o dia do nascimento do bebê. Ao conversar com seu médico sobre alguns sintomas que estava sentindo, ela foi encaminhada para realizar novos exames. "Internei por sintomas pulmonares. Tutu esta bem e está no forninho ainda. Era só para a gente trazer uns papéis, fui falar dos meus sintomas e fiquei internada. Estou fazendo só uns exames, está tudo bem comigo e com o Arthur", explicou.

Influencer Isabel Veloso revela detalhes do quarto do filho

Antes do nascimento do primeiro filho, Arthur, Isabel Veloso encantou ao mostrar o quarto do herdeiro. A influenciadora e o marido, Lucas Borbas, montaram um quartinho com tema de ursos e feito em tons terrosos.

O espaço conta com berço de madeira na cor natural, espaço para o trocador e enxoval personalizado com o nome da criança. O quarto ainda tem um guarda-roupa branco e papel de parede com tema de arco-íris. "Finalmente saiu o tão esperado quartinho do Arthur. Eu e meu esposo @lucasborbass buscamos algo simples, mas que carregasse um significado enorme em amor, coragem e bravura", disse ela. Confira!

