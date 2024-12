Médico detalha pós-parto de Isabel Veloso, diagnosticada com câncer: 'Preocupação e risco'

Em entrevista à CARAS Brasil, especialista alerta para riscos nos pós-parto de Isabel Veloso

Isabel Veloso deu à luz Arthur, fruto do seu casamento com Lucas Borbas, neste domingo, 29. O parto foi antecipado devido ao estado de saúde da influenciadora digital, diagnosticada com um Linfoma de Hodgkin.

A famosa possui um tumor em estágio avançado, o que fez da gestação difícil implicar com o tratamento contra a doença. O bebê passa bem na incubadora da maternidade, mas não tem previsão de alta. Ela deve retomar o processo de combate à doença em breve.

Em entrevista à CARAS Brasil, o onco-hematologista Dr. Ivan da Costa Furtado explica que em casos de pacientes como a Isabel, a pausa no tratamento pode ser necessária para preservar tanto a saúde da gestante quanto a da criança.

"Linfoma de Hodgkin é um câncer que afeta células do sistema imunológico, os linfócitos, pode haver interferência na gestação pois, para evitar toxicidade ou riscos ao bebê, em alguns casos o tratamento precisa ser adiado ou interrompido", informa.

Segundo o especialista, a atenção da influenciadora deve ser redobrada no pós-parto, já que existe um temor sobre alterações no quadro de saúde da paciente. "Sim. A maior preocupação é quanto ao risco de infecção", afirma.

"Manter boa alimentação, higiene dos alimentos e pessoal, evitar aglomerações e exposição à pessoas que possam estar com doenças infecto-contagiosas, principalmente respiratórias e seguir o planejamento terapêutico programado pelo médico dela", complementa.

O médico ressalta que os cuidados não são exclusivos da mãe. Veloso vai precisar se reforçar atenção quanto aos medicamentos durante a amamentação. Isso porque existe um risco preocupante de toxicidade do bebê. "Atentar para o adequado aleitamento, talvez seja necessário o uso de fórmulas pois algumas medições podem passar pelo leite materno e causar alguma toxicidade ao bebê", conclui.

