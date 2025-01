Influencer Isabel Veloso exibe foto na UTI neonatal ao visitar o filho

Ao lado do marido, a influencer Isabel Veloso surgiu feliz durante visita na UTI neonatal para o filho, que completou 1 semana de vida

A influenciadora digital Isabel Veloso compartilhou um momento intimista ao exibir uma foto de sua visita ao filho recém-nascido, Arthur, na UTI neonatal. Ao lado do marido, Lucas Borbas, ela surgiu com a expressão feliz ao posar ao lado da incubadora onde seu bebê está após nascer prematuro.

“Uma semana do nosso toquinho”, disse ela na legenda da imagem. O bebê veio ao mundo na semana passada, antes do previsto. Os médicos precisaram fazer o parto por causa do quadro de saúde de Isabel, que vive com um câncer sem cura e está em cuidados paliativos. Ele veio ao mundo com 31 semanas e 2 dias.

Vale lembrar que a influencer Isabel Veloso foi diagnosticada com Linfoma de Hodking. Ela fez o tratamento com quimioterapia, mas este parou de fazer efeito. Com isso, ela iniciou os cuidados paliativos para controlar e aliviar os sintomas. O tumor dela está na região do mediastino, entre o coração e o pulmão, e pode causar dispneia, arritmias e dor crônica.

Detalhes sobre o filho de Isabel e Lucas

Além disso, o papai coruja contou curiosidades sobre o filho ao responder perguntas dos fãs nas redes sociais. Lucas Borbas contou que o filho se parece mais com a mãe. “Parece muito com a Bel”, disse ele, que também revelou o peso e a altura do bebê: “1.702kg com 39cm”.

Então, Lucas foi questionado sobre o motivo para ainda não ter mostrado o rosto do filho e explicou o motivo. “Apenas cuidados. Não é frescura ou algo para gerar like, mas assim como tem pessoas que desejam o bem, existem pessoas que desejam o mal. Peço desculpas mas todo cuidado quanto físico e espiritual agora é pouco! Logo vocês irão ver! Ele é perfeito”, afirmou.