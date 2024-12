Grávida, Isabel Veloso diz que câncer se espalhou para o pulmão

A influenciadora digital Isabel Veloso, de 18 anos, diz que a quimioterapia não fez efeito e que a doença não havia atingido seus órgãos até então

A influenciadora digital Isabel Veloso, de 18 anos, atualizou o seu estado de saúde por meio do Instagram nesta sexta-feira, 6. A jovem, que está grávida de um menino, Arthur, trata um Linfoma de Hodkgin não curável. Após receber alta, a influencer explicou por que precisou ficar no hospital e afirmou que o câncer se espalhou para o pulmão.

"Eu ia fazer um exame de imagem, ressonância, e tinha ultrassom do Arthur, que faço lá em Cascavel. No final, deu tudo errado. Não deu pra gente fazer essa programação, porque eu tive perda de líquido da bolsa na segunda-feira, foi uma perda considerável. Fiquei perdendo várias vezes. A gente foi para a maternidade e eles me internaram para monitorar", iniciou.

"Estou com muita tosse, por isso, não estou falando muito nos Stories. Estou ficando rouca de tanta tosse que eu tenho. Saiu a tomografia e não foi uma notícia que a gente esperava. Internei por um motivo e fiquei internada por outro. O Arthur estava bem, se estabilizou, parou de vazar líquido da bolsa, então não era nada preocupante com ele, era comigo", acrescentou.

Isabel, que é casada com Lucas Borbas, de 27, deu detalhes do seu quadro: "Fiz tomografia de tórax pelo meu quadro e constou, infelizmente, que a quimio não fez efeito. Eu já imaginava, porque é uma quimio muito fraca que ia fazer só pra tentar dar uma segurada [na doença] agora que estou grávida".

E continuou: "Os tumores que eu tenho no tórax cresceram, não são mais tão pequenos. Quando eu descobri que eles voltaram a crescer, eu descobri que alguns estavam com sete centímetros. Agora, eles formaram uma massa só". Isabel contou ainda que os resultados dos exames também constataram nódulos.

"Além da massa estar maior no meu tórax e comprimir os meus pulmões, eu também estou com nódulos nos pulmões. A princípio, no laudo, estava no lado esquerdo. No lado direito, eu estou com um leve derrame pleural. Eu ainda não tinha chegado nesse estado do câncer estar em alguns dos órgãos, estava no meu pescoço. Agora está nos meus pulmões. Não tem muito o que fazer", desabafou.

Sobre a gravidez, a influenciadora deixou claro que o bebê está bem e deve vir ao mundo antes do previsto. "Já estou de 28 semanas, então provavelmente o Arthur vai vir antes." A previsão é que o menino nasça quando ela completar 32 semanas. Isabel finalizou pedindo orações e falou que o quadro dela é o que preocupa os médicos.

"Estou bem frustrada. Ainda estou digerindo. Eu não tinha medo antes, mas desde que eu descobri que estou grávida, eu começo a sentir medo. Antes não era um peso caso acontecesse algo comigo, agora é. Tenho que aprender a lidar com essa situação", encerrou.

Entenda o caso

Em suas redes sociais, Isabel Veloso sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. Diagnosticada com Linfoma de Hodgkin em janeiro, a jovem de 18 anos recebeu uma estimativa de seis meses de vida, porém o tratamento retardou a progressão da doença.

Isabel precisou voltar a fazer sessões de quimioterapia por conta do crescimento do tumor durante a gestação do primeiro filho, Arthur, fruto do seu relacionamento com Lucas Borbas.

Inclusive, recentemente, Veloso contou que foi demitida após revelar seu diagnóstico de câncer.

"Eu trabalhei por dois dias em uma farmácia", começou ela. "No segundo dia eu relatei que tinha câncer e que não tinha cura (foi logo quando eu soube do meu diagnóstico esse ano). Me mandaram embora... insinuando que uma pessoa assim não daria lucro. Acontece", completou.

