Internada, Jakelyne Oliveira relata melhora após sair da UTI

Boas notícias! Jakelyne Oliveira recebeu alta da UTI e atualizou seu quadro de saúde; modelo foi diagnosticada com enxaqueca com aura

A modelo Jakelyne Oliveira compartilhou uma ótima notícia com o público nesta quinta-feira, 20, a respeito de seu estado de saúde. Diagnosticada com enxaqueca com aura , a noiva do cantor Mariano revelou que recebeu alta da UTI e já está no quarto do hospital.

Por meio das redes sociais, Jakelyne explicou que apesar de ainda sentir dores de cabeça, notou uma melhora significativa em seu quadro. A ex-participante de 'A Fazenda 12', da Record TV, ainda ressaltou que se mantém esperançosa sobre uma possível alta hospitalar ainda no dia de hoje.

"Me sinto muito melhor, já estamos no apartamento, não estamos mais na UTI, graças ao bom Deus. Dormi bem essa noite, fiquei extremamente sonolenta, não conseguia nem abrir os olhinhos, por conta da medicação. Sinto que hoje eu irei embora. Sinto que hoje a alta vem", iniciou a modelo.

"Hoje eu estou bem melhor. Ontem minha cabeça estava muito pesada, parecia que tinha uma melancia, não conseguia movimentar direito. Qualquer movimento, minha cabeça voltava a doer. Confesso que minha cabeça ainda está doendo, essa veia da lateral [da cabeça] está pulsando, mas é como o médico falou: tive uma crise muito forte, cheguei a perder os sentidos por causa da dor, e é normal, infelizmente, ela se perdurar por um tempo maior", continuou Jakelyne Oliveira.

Em seguida, a famosa recordou os primeiros sintomas da forte crise de enxaqueca que enfrentou no início da semana. Jakelyne foi levada às pressas ao hospital após ser encontrada desacordada no banheiro por Mariano.

"Dessa vez começou com a perda de uma parte da visão. A dor era tão forte, que eu vomitava. A veia [da cabeça] parecia que iria estourar. Perdi minhas forças. Graças a Deus me trouxeram para o hospital, não sei o que teria acontecido se tivéssemos ficado em casa. A evolução foi muito rápida. Quando eu estava na triagem, perdi os sentidos. Não conseguia falar, minha língua começou a embolar, não conseguia entender nada, por mais simples que fosse", relatou.

Jakelyne Oliveira possui enxaqueca com aura - Reprodução/Instagram

O que é enxaqueca com aura? Médica explica doença de Jakelyne Oliveira

Nos últimos dias, a modelo Jakelyne Oliveira foi parar na UTI após sentir fortes dores de cabeça e até achar que estava tendo um AVC. Durante o episódio traumático, a ex-A Fazenda teve sua visão "fechada", ficou sem raciocínio e sem conseguir falar, sem saber que se tratava de uma enxaqueca com aura.

Assim como ela, muitas pessoas sofrem da doença hereditária, que dá sinais e tem seus sintomas. Pensando nisso, a CARAS Digital conversou com a neurologista, Lana Fraga, do Headache Center Brasil, para saber o que é a enxaqueca com aura, o que ela causa e como evitá-la. Confira detalhes!

