A Miss Brasil 2013, Jakelyne Oliveira, de 31 anos, postou uma série de vídeos recebendo cuidados do noivo, o cantor sertanejo Mariano , de 38, na UTI. "Sendo muito bem cuidada", escreveu em uma das imagens publicadas nos stories de seu perfil no Instagram. Nas fotos, o famoso aparece no hospital ajudando a amada a se alimentar, secando o cabelo dela com o secador, e também, colocando meias no pé da modelo.

O que aconteceu?

Jake se sentiu mal na madrugada dessa terça-feira, 18, e foi levada às pressas a um hospital em São Paulo. O mal-estar começou durante uma reunião, na segunda-feira, 17,após uma dor de cabeça muito forte que acometeu a sua visão.

"Estava no meio da reunião com a minha equipe e começou uma dor de cabeça muito forte. Comecei a perder a visão, que começou a ficar muito embaçada. Tive uma dor de cabeça repentina e extremamente intensa. Quando o Ricardo (Mariano) chegou, eu estava literalmente caída no banheiro e sem forças para levantar. Corremos para o hospital. Se ele não tivesse chegado, eu ia ficar no banheiro, caída, até agora", relatou.

Na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) desde a internação, a influecer contou que, de manhã, teve uma nova recaída de dor e que continua realizando exames.

"Boa tarde. Sigo por aqui. Tive uma recaída essa manhã. Minha cabeça voltou a doer com bastante intensidade, mas vamos de atualizações do quadro. Três da manhã eu fiz a ressonância, e deu tudo certo, os exames ótimos, nenhuma possibilidade de AVC nem de outra questão voltada para um acidente cardiovascular cerebral", explicou ela, que pensou que poderia ser um Acidente Vascular Cerebral (AVC), o que levou seu pai à morte.

"Eu saí da ressonância com dor de cabeça. Acredito eu que por conta do contraste e por causa do barulho, que é bem intenso. Após ser medicada, consegui descansar das 05h às 07h da manhã, um sono muito pesado, que me ajudou, porém, eu já acordei com a cabeça doendo novamente. Já voltou com aquela quando parece que já pega num volume e vai de uma vez", explicou.

E explicou a razão para ainda estar na UTI: "Eu sigo aqui na UTI porque tínhamos que descartar qualquer possibilidade de um problema cardíaco ou cerebral. Agora que foram descartados, provavelmente na parte da tarde já vamos para o apartamento. Já tiro todos os fios, eletrodos, já poderei ficar sem esses aqui, como o médico explicou. Seguirei em observação para controle da dor, pelo o que o médico explicou não tem como saber o que desencadeou a crise de enxaqueca com aura.".

