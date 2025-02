Jakelyne Oliveira revela diagnóstico após ser levada às pressas ao hospital: 'Muito forte'

A modelo Jakelyne Oliveira usou as redes sociais nesta terça-feira, 18 para contar que foi para em um hospital após se sentir mal

Nesta terça-feira, 18, a modelo Jakelyne Oliveira revelou nas redes sociais que precisou ser levada ao hospital após passar mal. No vídeo compartilhado, ela contou que seu noivo, o cantor Mariano, a encontrou desmaiada no banheiro e a levou às pressas para a unidade médica. Assustada, a famosa chegou a pensar que estivesse tendo um AVC e compartilhou o diagnóstico que recebeu.

"Na madrugada dei um susto no mozão, mas graças a Deus estou bem, na UTI, em observação", iniciou ela, que explicou o que aconteceu em seguida. "Estava no meio da reunião com a minha equipe e começou uma dor de cabeça muito forte. Comecei a perder a visão, que começou a ficar muito embaçada. Tive uma dor de cabeça repentina e extremamente intensa".

E complementou: "Quando o Ricardo (Mariano) chegou, eu estava literalmente caída no banheiro e sem forças para levantar. Corremos para o hospital. Quando cheguei aqui (hospital) perdi completamente o raciocínio e não conseguia falar. Não conseguia falar. Foi uma das coisas mais desesperadoras da minha vida. Achava que estava tendo um AVC e entrei em desespero porque meu pai morreu de AVC. Mas graças a Desu está tudo bem."

A famosa, que nasceu com sopro cardíaco, contou que a equipe médica suspeitou que pudesse ter alguma relação com isso, mas descartou a hipótese. "A gente ficou bem assutado, mas a cardiologista disse que o meu coração está ótimo, dez de dez. A questão do coração foi descartada. Estamos muito felizes por estar tudo certo com o meu coraçãozinho".

Diagnóstico

Horas mais tarde, realizou exames com neurologista. "Foi uma crise de enxaqueca muito forte com aura. O córtex dá um sinal de que a enxaqueca vai vir. A minha foi essa questão da visão, comecei a perder uma parte da visão, ficou tudo embaçadinho. Como nunca tive isso e não preveni, deu essa crise muito forte de enxaqueca que parecia um AVC. Eu não conseguia falar e pensar. Não tinha força nos braços e nem nas pernas. Agora estamos esperando a neurologista falar os próximos passar e como evitar", finalizou.

