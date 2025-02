Enxaqueca com aura: médica explica doença hereditária de Jakelyne Oliveira

Em entrevista para a CARAS, neurologista explica a enxaqueca com aura, doença hereditária, que levou Jakelyne Oliveira para a UTI por temer até um AVC

Nos últimos dias, a modelo Jakelyne Oliveira foi parar na UTI após sentir fortes dores de cabeça e até achar que estava tendo um AVC. Durante o episódio traumático, a ex-A Fazenda teve sua visão "fechada", ficou sem raciocícionio e sem conseguir falar, sem saber que se tratava de uma enxaqueca com aura .

Assim como ela, muitas pessoas sofrem da doença hereditária, que dá sinais e tem seus sintomas. Pensando nisso, a CARAS Digital conversou com a neurologista, Lana Fraga, do Headache Center Brasil, para saber o que é a enxaqueca com aura, o que ela causa e como evitá-la. Confira a seguir!

Saiba o que é e os sintomas da enxaqueca com aura

CARAS: O que é a enxaqueca com aura?

Dra. Lana Fraga: "A enxaqueca é uma doença do cérebro que é hiperexcitado, e essa hiperexcitabilidade dos neurônios leva a vários sintomas: o mais conhecido é claro a dor de cabeça forte, com enjoo, sensibilidade a luz, a sons e até a cheiros . 30% das pessoas com Enxaqueca vão apresentar aura em algumas crises, e essa aura acontece frequentemente antes da dor, 20 a 30 min antes, podendo acontecer também durante a dor".

CARAS: Como saber o que é aura?

Dra. Lana Fraga: "Por ser um sintoma neurológico pode afetar os nossos 5 sentidos: pode ser visual com brilhos, sombras, distorções da imagem, visão embaçada e até perda temporária da visão; sensitiva com dormencia na mão, braço, no rosto e boca; auditiva com chiado, zumbido; olfativa - sentir um cheiro que ninguem está sentindo-; ou gustativa - sentir gosto amargo ou estranho na boca de forma repentina- . A sensação é gradual e vai se intensificando nos primeiros 15 minutos, posteriormente reduz a intensidade e aí então vem a dor de cabeça, forte".

CARAS: Antes da dor insuportável, como a de Jakelyne, o corpo da sinais de que está entrando em uma crise de enxaqueca?

Dra. Lana Fraga: "Além dos sintomas que descrevi anteriormente, outros sinais ocorrem antes da dor: bocejos frequentes, lentidão de raciocínio, irritabilidade, ansiedade, constipação intestinal, fadiga e rigidez no pescoço . Chamamos esses sinais de pródromo da crise de Enxaqueca, e ocorre de horas a 1 dia antes de começar a dor de cabeça".

CARAS: Por que uma crise de enxaqueca é tão parecida com AVC? É possível distinguir os dois

Dra. Lana Fraga: " Como ambos acometem o Sistema Nervoso Central, alguns sintomas são similares mas apresentações diferentes: na crise da Enxaqueca os sintomas neurológicos e a dor aparecem de forma gradual - começam mais leves e vão se intensificando em minutos a horas, e a dor geralmente dura 3 dias. No AVC os sintomas ocorrem de acordo com a região atingida do cérebro, e geralmente não tem dor; o início é súbito e não melhora em minutos ou horas, pode ter perda de força e movimento dos membros ou dificuldade para falar - o que acontece em raros casos de Enxaqueca. É importante saber que sintomas neurológicos súbitos, de início repentino, como perda de força nas mãos ou pernas, paralisia facial, perda da capacidade de falar ou confusão mental devem ser avaliados de forma urgente, porque há a possibilidade de ser um AVC. Como a crise da Jakelyne teve sintomas parecido e foi a primeira vez em que sentiu, foi prudente procurar o pronto atendimento para descartar o AVC. Agora a doença precisa ser tratada e controlada para nao ter mais crises".

CARAS: Como o calor pode influenciar em uma crise?

Dra. Lana Fraga: "No calor o organismo tem maior risco de desidratação, perde líquido mais rápido, além da queda da pressão arterial que reduz o fluxo sanguíneo cerebral. Essa redução do fluxo sobrecarrega o cérebro que é hiperexcitado e muito sensível, o que pode provocar uma crise de dor de cabeça nas pessoas com a doença não tratada".

CARAS: Quais outros fatores levam para uma crise de enxaqueca?

Dra. Lana Fraga: " Existem outros "gatilhos" de crise, mas é importante esclarecer que esses "gatilhos" só existem porque a doença não está sendo tratada e controlada. Jejum prolongado, noites de sono de má qualidade, estresse intenso, bebidas alcoólicas, e variações abruptas do tempo podem desencadear crises em pessoas sem o tratamento correto ".

CARAS: Como evitar uma crise de enxaqueca?

Dra. Lana Fraga: " A melhor forma de evitar uma crise é tratando a doença e controlando os sintomas. Isso é feito com tratamento medicamentoso preventivo, ajustes alimentares com suspensao de substâncias cronificadoras, medidas de gerenciamento de estresse - como psicoterapia, meditação e técnicas respiratórias-, atividade física regular com orientação de fisioterapeuta e acompanhamento médico com neurologista especializado . Esse tratamento multidisciplinar integrado oferecemos aqui, na Headache Center Brasil".

CARAS: Jakelyne disse que nunca havia sentido algo parecido, como a pessoa consegue saber que sofre de enxaqueca?

Dra. Lana Fraga:"Embora seja conhecida somente pela dor de cabeça forte com caracteristicas típicas, a Enxaqueca é uma doença com diversos sintomas que causam transtornos e as pessoas não sabem que também fazem parte: dores de cabeça recorrentes - mesmo que não sejam tão fortes- , sono não reparador, ansiedade, irritabilidade, piora da memória e concentração, fadiga e cansaço, refluxo e má digestão, prisão de ventre e dores no corpo crônicas . É uma doença complexa e hereditária e alguns desses sintomas já aparecem na infância ou adolescência . Para o diagnóstico correto da Enxaqueca é preciso a avaliação do Neurologista especializado, e se você possui alguns ou todos esses sintomas descritos, desconfie de que você tenha enxaqueca. Mesmo que já esteja "acostumado com uma dorzinha de cabeça", sentir dor não é normal! Não espere ter uma crise intensa para suspeitar da doença. Cuide do seu bem estar o quanto antes ".

Diagnóstico de Jakelyne Oliveira

No hospital, Jakelyne Oliveira realizou exames com neurologista e falou o resultado. "Foi uma crise de enxaqueca muito forte com aura. O córtex dá um sinal de que a enxaqueca vai vir. A minha foi essa questão da visão, comecei a perder uma parte da visão, ficou tudo embaçadinho. Como nunca tive isso e não preveni, deu essa crise muito forte de enxaqueca que parecia um AVC. Eu não conseguia falar e pensar. Não tinha força nos braços e nem nas pernas. Agora estamos esperando a neurologista falar os próximos passar e como evitar", contou.

