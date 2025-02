Médica, Amanda Meirelles explica caso de enxaqueca de Jakelyne Oliveira

Após internação de Jakelyne Oliveira, a médica Amanda Meirelles usou as redes sociais para esclarecer o diagnóstico da amiga: "Inicia antes"

Na última terça-feira, 18, a médica e campeã do BBB 23, Amanda Meirelles usou as redes sociais para esclarecer algumas dúvidas dos internautas com relação ao diagnóstico de Jakelyne Oliveira. A influenciadora foi levada às pressas para um hospital após ser encontrada desacordada no banheiro. Agora internada na UTI, Jakelyne confirmou aos seguidores que teve uma enxaqueca com aura.

"Algumas pessoas me perguntaram se eu vi o story da Jake. Sim, inclusive mandei mensagem tanto para ela quanto para o Mariano assim que vi. Me coloquei à diposição, até porque trabalhei muito tempo em UTI neurológica", iniciou Amanda sobre o quadro clínico da amiga.

"Pelos sintomas, quando eu vi o story dela, até falei para o Mariano 'isso aí está com cara de enxaqueca com aura'", prosseguiu a médica, que explicou: "A enxaqueca geralmente é uma dor pulsante em metade da cabeça, meio que unilateral, que dura de 3 a 72 horas".

Na sequência, Amanda detalhou a diferença entre uma enxaqueca comum e a enxaqueca com aura. "Com aura, geralmente, inicia, um tempo antes, alterações visuais, sabe aqueles cintilante, que parece um monte de mosquinha voando? Há formigamento também, então isso inicia antes", finalizou a profissional.

Entenda o caso

Na última terça-feira, 18, a modelo Jakelyne Oliveira revelou nas redes sociais que precisou ser levada ao hospital após passar mal. No vídeo compartilhado, ela contou que seu noivo, o cantor Mariano, a encontrou desmaiada no banheiro e a levou às pressas para a unidade médica. Assustada, a famosa chegou a pensar que estivesse tendo um AVC e compartilhou o diagnóstico que recebeu.

"Na madrugada dei um susto no mozão, mas graças a Deus estou bem, na UTI, em observação", iniciou ela, que explicou o que aconteceu em seguida. "Estava no meio da reunião com a minha equipe e começou uma dor de cabeça muito forte. Comecei a perder a visão, que começou a ficar muito embaçada. Tive uma dor de cabeça repentina e extremamente intensa".

E complementou: "Quando o Ricardo (Mariano) chegou, eu estava literalmente caída no banheiro e sem forças para levantar. Corremos para o hospital. Quando cheguei aqui (hospital) perdi completamente o raciocínio e não conseguia falar. Não conseguia falar. Foi uma das coisas mais desesperadoras da minha vida. Achava que estava tendo um AVC e entrei em desespero porque meu pai morreu de AVC. Mas graças a Desu está tudo bem."

Horas mais tarde, realizou exames com neurologista. "Foi uma crise de enxaqueca muito forte com aura. O córtex dá um sinal de que a enxaqueca vai vir. A minha foi essa questão da visão, comecei a perder uma parte da visão, ficou tudo embaçadinho. Como nunca tive isso e não preveni, deu essa crise muito forte de enxaqueca que parecia um AVC. Eu não conseguia falar e pensar. Não tinha força nos braços e nem nas pernas. Agora estamos esperando a neurologista falar os próximos passar e como evitar", finalizou.

