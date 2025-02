Internada na UTI, Jakelyne Oliveira atualiza quadro de saúde após susto

A ex-A Fazenda Jakelyne Oliveira explicou que passou por uma bateria de exames para descartar diagnóstico cardíaco ou cerebral

A modelo Jakelyne Oliveira retornou às redes sociais na tarde desta quarta-feira, 19, para conversar com o público a respeito de seu quadro de saúde. No dia anterior, a noiva do cantor sertanejo Mariano foi levada às pressas para um hospital após ser encontrada desacordada no banheiro.

Agora, Jakelyne, que está internada na UTI desde que deu entrada na unidade de saúde, contou novos detalhes a respeito da situação. Por meio das redes sociais, a ex-participante de 'A Fazenda 12', da Record TV, explicou que, mais cedo, sentiu novamente dores de cabeça.

"Boa tarde. Sigo por aqui. Tive uma recaída essa manhã. Minha cabeça voltou a doer com bastante intensidade, mas vamos de atualizações do quadro. Três da manhã eu fiz a ressonância, e deu tudo certo, os exames ótimos, nenhuma possibilidade de AVC e nem de outra questão voltada para um acidente cardiovascular cerebral", contou

"Eu saí da ressonância com dor de cabeça. Acredito eu que por conta do contraste e por causa do barulho, que é bem intenso. Após ser medicada consegui descansar das 05h às 07h da manhã, um sono muito pesado, que me ajudou, porém, eu já acordei com a cabeça doendo novamente. Já voltou com aquela quando parece que já pega num volume e vai de uma vez", continuou ela.

Em seguida, Jakelyne Oliveira reforçou que continua na UTI por precaução, mas acredita que nas próximas horas deve seguir para o quarto. A modelo ainda aproveitou o momento para agradecer as mensagens de carinho e apoio que tem recebido do público.

"Eu sigo aqui na UTI porque tínhamos que descartar qualquer possibilidade de um problema cardíaco ou cerebral. Agora que foram descartados, provavelmente na parte da tarde já vamos para o apartamento. Já tiro todos os fios, eletrodos, já poderei ficar sem esses aqui, como o médico explicou. Seguirei em observação para controle da dor, pelo o que o médico explicou não tem como saber o que desencadeou a crise de enxaqueca com aura", esclareceu ela.

Jakelyne Oliveira atualiza quadro de saúde - Reprodução/Instagram

Mariano expõe susto com Jakelyne Oliveira após ida às pressas ao hospital

O cantor Mariano, da dupla com Munhoz, usou as redes sociais para falar sobre o susto que passou com a saúde da noiva, a modelo Jakelyne Oliveira. Nesta terça-feira, 18, ele contou que havia acabado de chegar de viagem quando precisou levar a companheira às pressas para um hospital em São Paulo, após encontrá-la no chão do banheiro com forte dor de cabeça; confira mais detalhes!

