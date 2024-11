Gominho comenta decisão de deixar emprego para cuidar de Preta Gil: 'Família'

Grande amigo de Preta Gil, o apresentador Gominho 'largou tudo' para cuidar da cantora durante seu tratamento contra o câncer

A cantora Preta Gil tem recebido bastante apoio e carinho de amigos, familiares e fãs desde que revelou que foi diagnosticada com câncer no intestino, no início de 2023. O apresentador Gominho, bastante próximo da artista, mudou seus planos após a filha de Gilberto Gil descobrir a doença.

Na época, Gominho, um dos melhores amigos de Preta, pediu demissão da Rádio Sua Salvador FM, onde trabalhava até então, para ajudá-la durante o tratamento. Em entrevista ao site 'Splash', do UOL, ele abriu o coração e explicou que não pensou duas vezes para tomar a decisão.

"Eu nem pensei na hora. A gente é muito amigo há muitos anos e já vivemos muita coisa, então acho que não viver isso... Não, eu nem pensei em nada. Eu vi como ela estava precisando de alguém ali mais junto. Então eu entrei com tudo, é o que fazemos mesmo, temos esse tipo de amizade, graças a Deus", declarou Gominho.

"Nós temos uma família que gera, mas vamos criando nossas raízes. E Preta é minha raiz, é minha família, somos amigos, somos irmãos, ela é minha mãe, eu sou pai dela, e essas coisas todas, sabe, de amigo", completou o apresentador. A cantora, por sua vez, falou sobre a gratidão em meio ao momento delicado.

"Eu sempre tive essa questão da gratidão em mim, mas obviamente quando você está passando por um tratamento oncológico, onde você está lidando com a sua vida, fica muito mais grata a tudo. Todos os segundos do dia, tudo o que acontece no dia eu agradeço. Consegui levantar da cama, consegui tomar banho, tem dias em que eu não conseguia, a fadiga era muito grande, as dores, então conseguir viver na situação em que eu estou é muito gratificante", disse Preta Gil.

Vale lembrar que, na última segunda-feira, 11, a famosa precisou retornar ao hospital menos de 24 horas após anunciar alta médica. Nos últimos dias, Preta realizou uma cirurgia nos rins - que não possui relação com os tumores. No entanto, por causa do procedimento, ela teve que interromper a quimioterapia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gominho👽 (@gominho)

Preta Gil sofre com efeito colateral da quimioterapia

A cantora Preta Gil usou as redes sociais na última quinta-feira, 7, para contar como está se sentindo. Enfrentando o câncer mais uma vez, a cantora mostrou que está usando uma bomba portátil para a administração contínua de medicamentos no tratamento oncológico. Nos stories do Instagram, ela relatou que está com enjoos; confira detalhes!