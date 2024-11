Preta Gil sofre com efeito colateral da quimioterapia: 'Um dia de cada vez'

Enfrentando o câncer mais uma vez, a cantora Preta Gil usou as redes sociais nesta quinta-feira, 7, para contar como está se sentindo

A cantora Preta Gil usou as redes sociais nesta quinta-feira, 7, para contar como está se sentindo. Enfrentando o câncer mais uma vez, a cantora mostrou que está usando uma bomba portátil para a administração contínua de medicamentos no tratamento oncológico. Nos stories do Instagram, ela relatou que está com enjoos.

"Sumi daqui ontem por motivos de enjoo, efeitos colaterais da quimioterapia. Já estou em casa com a minha bombinha, que fica injetando a quimioterapia em mim. Eu fico em casa. Aqui é bom porque recebo amigos e durmo melhor. Estou gostando. Se eu soubesse que era tão bom, teria feito antes. Tá tudo certo aqui. Seguimos enjoada, mas controlada", disse ela.

Que complementou: "Para quem fez ou faz tratamento oncológico, sabe que é um dia de cada vez. É um dia que a gente vai administrando melhor os sintomas, melhorando, buscando ajuda para ter uma qualidade de vida melhor durante o tratamento, e é isso que eu faço. Ontem, por exemplo, para melhorar o meu enjoo, fiz acupuntura para conseguir dormir. E consegui. Deu certo".

Preta Gil retomou tratamento em agosto

Em agosto, Preta Gil compartilhou com seus fãs que retomou o tratamento oncológico. Em janeiro de 2023, a cantora foi diagnosticada com um tumor no intestino e passou por um longo tratamento, que incluiu procedimentos cirúrgicos para a retirada das células cancerígenas e para a reconstrução de seu intestino. O câncer estava em remissão. Mas após ser hospitalizada para realizar exames de rotina, os médicos optaram por voltar com o tratamento.

Dias depois, ela revelou que tem quatro novos tumores em seu corpo. "O meu câncer voltou. Ele voltou em 4 lugar diferentes. Eu tenho dois linfonodos, eu tenho uma metástase que fica no peritônio e eu tenho uma lesão na ureter. Eu vim para fazer meus exames de rotina quando fomos todos nós - eu, os médicos, família e amigos - surpreendidos por esse novo diagnóstico. É mais comum do que a gente imagina, mas é sempre um grande susto”, afirmou.

Leia também: Preta Gil sofre com efeito colateral no tratamento contra o câncer e médico faz alerta