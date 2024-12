Especialista detalha síndrome de Allan Souza e Thiaguinho: 'Resultante de trabalho desgastante'

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira explica síndrome diagnosticada no ator Allan Souza Lima e no cantor Thiaguinho e faz alerta

O ator Allan Souza Lima (39), ex-namorado de Rafa Kalimann (31) – que assumiu recentemente o namoro com o Nattan (26) –, e o cantor Thiaguinho (41) abriram o coração recentemente, por meio das redes sociais, para revelar que foram diagnosticados com a síndrome de Burnout, espécie de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante. Para aprofundar mais neste assunto, a CARAS Brasil conversou com a psicóloga Letícia de Oliveira.

“O Burnout nada mais é do que um esgotamento emocional que é causado pela questão profissional. O Allan Souza e Tiaguinho relataram, e é bem comum para pessoas que têm pouca rotina, que acordam cada hora em um quarto de hotel, que não conseguem dormir as horas devidas, que encavalam um compromisso no outro. Então, comum para as pessoas que trabalham em bancos, que acabam trabalhando até mais tarde, que ficam em alerta o tempo todo, e comum para profissionais artísticos, que emendam peças de teatro, novela, que estão em exposição o tempo todo”, ressalta a especialista.

“Porque mesmo quando esses artistas não estão efetivamente trabalhando, eles são tratados como se tivessem trabalhando, então eles precisam dar atenção, estar em alerta, produzir, postar; e tudo isso faz eles ficarem o tempo todo ligados, o tempo todo em estado de alerta. E é esse estado de alerta que, junto com a falta de rotina, leva ao sentimento emocional que é o Burnout. E quais são os sintomas do Burnout? Angústia, tristeza, sensação de falta de motivação, é um cansaço absurdo que pode vir acompanhado de dificuldade de problemas gastrointestinais, ataques de choro, irritabilidade, todos os indicativos aí mostram que a pessoa está num grave estado de alerta”, finaliza a psicóloga.

ALLAN SOUZA LIMA

No dia 15 de dezembro, Allan Souza Lima, que interpreta Ubaldo Vaqueiro na série Cangaço novo, desabafou sobre os momentos de crise que passou este ano. Segundo o ator, os surtos de ansiedade se iniciaram antes das gravações da segunda temporada do programa. Após o início dos trabalhos, ele afirmou ter tido síndrome de Burnout.

"Pensei muito em vir aqui me expor. É uma necessidade de lavar a alma, numa sociedade em que vulnerabilidade vira sinônimo de fraqueza e temos que ser super-heróis sempre. Somos condicionados a manter as aparências e não falar das dores (...). Fui engolido pelo meu próprio trabalho. Foi justamente ao lado dele que eu caí. Durante esse período que vivi, tive um Burnout no meu trabalho", afirmou.

"Entrei (na série) dessa vez cauteloso, com certo medo. Determinados personagens, dependendo da carga emocional dele, pode ser perigoso, pois pode gerar marcas que permanecem depois do 'gravando' (...) foi um personagem que trouxe minhas dores pelas minhas descobertas como ser humano. (...) Talvez a forma que eu tenha conduzido seja um dos fatores que tenha entrado em colapso", acrescentou.

Allan contou ainda que, em conversas com profissionais da saúde, teve a escolha em continuar com o tratamento contra a ansiedade ou assumir os riscos e se entregar para interpretar o personagem. "Tive crises de ansiedades no decorrer deste ano, e, quando comecei a me cuidar, eu estava prestes a embarcar nessa saga de novo. Tive duas opções: fazer o tratamento e se cuidar porque os remédios vão controlar as emoções, ou suspendê-los, já que entendi que vai atrapalhar o processo denso do personagem. (...) Tive essa escolha, a responsabilidade é toda minha. Saúde mental é uma das coisas mais valiosas que o ser humano tem. (...) Agora é tempo de respirar e de recuperar dessa avalanche toda que vivi. Estamos sujeitos a cair, e eu caí", revelou.

THIAGUINHO

No dia 26, Thiaguinho deu detalhes de tudo o que já viveu combatendo a síndrome de Burnout. O cantor relembrou suas primeiras crises há mais de uma década, onde não tinha forças de sair de casa e realizar seus compromissos profissionais.

O desabafo foi feito em entrevista ao podcast Grande Surto, comandado pela atriz Fernanda Paes Leme (41). "(Essa síndrome) já me pegou sem eu saber que era Burnout. Depois que eu comecei a me inteirar sobre o assunto, que muito me chama atenção, (entendi o que era)", iniciou. “No final do Exalta (Exaltasamba), tive uma crise que eu não me reconhecia. Eu saía para o show e começava a sentir palpitação. Já me peguei chorando várias vezes, antes de sair de casa e chegando a hora de ir", completou o artista.

Ele também ponderou sobre como demorou a entender que estava adoecendo e finalmente procurar um tratamento adequado para se curar. “Não aceitava os sinais do meu corpo. Eu ignorava completamente”, diz.

