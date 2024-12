Especialista explica diagnóstico de Wanessa Camargo e quando a doença pode surgir

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira comenta diagnóstico de Wanessa Camargo, que relatou dificuldade de respirar durante a noite

A cantora Wanessa Camargo (41) revelou recentemente que recebeu novo diagnóstico médico: ansiedade. A artista contou à Quem que decidiu procurar ajuda pela sua dificuldade em dormir. A filha de Zezé Di Camargo (62) relatou que mal conseguia respirar durante a noite, e que realizou exames acreditando estar com apneia (distúrbio que causa pausas na respiração durante o sono). Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira fala sobre o assunto.

De acordo com Wanessa, ela pesquisou na internet os sintomas, e viu que muita gente passava pelo mesmo problema. "Achei que eu estivesse com apneia do sono, porque eu parava de respirar. Isso me dava uma sensação horrorosa, não conseguia dormir mais. Conseguia dormir só às 7h da manhã. As pessoas não dormem bem e acordam exaustas, isso vai gerar um problema para a vida delas", explicou.

"Fui atrás para ver o que estava acontecendo. Com o exame de polissonografia, descobri que o meu sono estava bom e a minha parada respiratória era acordada. Descobri que tinha a ver com a ansiedade e que não tinha apneia. Eu estava parando de respirar devido à ansiedade. Isso acendeu um alerta", recordou.

Letícia analisa o caso da artista e diz que parece uma crise de pânico. “Na realidade, o que a Wanessa vivenciou – e acredito que ainda está vivenciando – são sintomas de uma crise de ansiedade; parece bastante uma crise de pânico. As pessoas acabam tendo crises de ansiedade muitas vezes ao anoitecer, quando estão dormindo. Na realidade, o ápice da crise de pânico aparece quando a pessoa relaxa e não quando ela está diante de algum tipo de obstáculo. Então, a gente até diferencia uma crise de ansiedade quando a pessoa está diante de um estímulo que está gerando ansiedade para ela”, explica.

Segundo a especialista, a crise de ansiedade pode vir num lugar fechado, por exemplo, antes de apresentar um trabalho. Já a crise de pânico, ainda de acordo com ela, é uma ansiedade acumulada de todo o período. “E quando o corpo relaxa, quando a pessoa relaxa, é como se aquele excesso extravasasse. Então, quem tem crise de ansiedade, quem tem uma predisposição à crise de pânico, acaba vivenciando. E no primeiro momento, como grande parte das pessoas acredita, acha que é uma questão física, e acaba chegando à conclusão que é emocional depois de eliminar todos os exames e todas as possibilidades fisiológicas”, ressalta.

“O estresse, a forma de viver a vida ou tentar ter controle ou fugir de situações desconfortáveis, de vulnerabilidades, de dificuldade de dizer não, de se posicionar, o excesso de funções, tudo isso pode acarretar num aumento de ansiedade e, no caso dela, consequentemente, crises de pânico”, finaliza Letícia.

Leia também:Como Simony teve a vida transformada após enfrentar o câncer? Psicóloga explica